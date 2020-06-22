"زين": منافسات مسابقة منتدى "MIT" لأفضل الأعمال العربية الناشئة على المنصات الرقمية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:41 22/06/2020 حدث بتاريخ: 16:49 22/06/2020

أعلنت مجموعة زين أن فعاليات النسخة الـ 13 لمسابقة منتدى MITEF لأفضل الأعمال الناشئة في العالم العربي ستقام بآلية المضمار الافتراضي، وذلك بسبب التحديات اللوجستية التي تسببت فيها جائحة كوفيد -19، وصعوبة التنقل في هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت زين الشريك الرقمي لأعمال المنتدى، أن فعاليات المسابقة مستمرة رغم هذه الأوضاع الاستثنائية، حيث ستتنافس الفرق المشاركة على منصة رقمية، وسيكون بإمكان رواد الأعمال من الشباب العربي من استعراض أفكارهم المبتكرة، في هذا الحدث السنوي.

وأفادت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن قرار استمرار فعاليات المسابقة الإقليمية للأعمال العربية الناشئة وجد ترحيبا من الجميع، ودعما من الشركاء الاستراتيجيين مجتمع جميل (الشريك الرئيسي)، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (شريك الابتكار).

الجدير بالذكر أن شراكة زين والشركاء الاستراتيجيين لأعمال المنتدى أثمرت عن وجود العديد من الكيانات العربية الناجحة في الأعمال الناشئة في أسواق المنطقة على مدار السنوات الأخيرة، وتمثل فعاليات المنتدى واحدة من بين 28 فرعا عالميا لمنتدى MIT العالمي الذي يعمل جاهداً على تشجيع الإبداع على مستوى العالم من خلال إشراك رواد الأعمال الطموحين في مبادرات تعتمد على الرعاية والتواصل.

تهدف فعاليات المسابقة التي تمثل دعوة صريحة للابتكارات العربية في مجالات الأعمال الناشئة إلى تمكين رواد الأعمال والتشجيع على ابتكار نظام إيكولوجي للريادة وروح المبادرة في المنطقة العربية، فهي من الاحداث السنوية الإقليمية التي تساعد في تمكين رواد الأعمال، وبناء نظاما بيئيا للابتكار في الأسواق العربية.

تقدم فعاليات المنتدى ثلاثة مسارات رئيسية: فئة الأفكار، الأعمال الناشئة، وفئة ريادة الأعمال الاجتماعية، والفرق الفائزة التي ستتأهل إلى المرحلة قبل النهائية ستتم دعوتها للمشاركة في أنشطة تحضيرية تشمل دورات تدريبية وورش عمل.

وحاليا، وصل 53 فريقا من المتأهلين للأدوار النصف النهائية النهائي عبر المسارات الثلاثة (16 من المتأهلين في مسار الأفكار، 21 في مسار الشركات الناشئة، و 16 في مسار ريادة الأعمال الاجتماعية)، وهذا العام تأهل إلى هذه المرحلة من السعودية (تسعة مشاركين)، مصر (تسعة)، الأردن (سبعة)، لبنان (ستة)، البحرين (أربعة)، الإمارات (أربعة)، تونس (ثلاثة)، فلسطين (اثنان)، والمغرب (اثنان).

وأكدت مجموعة زين أنها شريك لفعاليات مسابقة منتتدى MIT لإيمانها الراسخ بأن المبتكرين من شباب اليوم يمثلون العقول المميزة في المستقبل، مشيدة بالمستوى العالي من المشاركات من مختلف البلدان العربية، حيث من المتوقع أن تؤدي المنافسات الافتراضية القادمة بين الفرق المتأهلة حدثا دوليا ملهما .

وقالت مايا رحال العضو المنتدب في MITEF Pan Arab" زين من رواد المؤسسات التي تعتنق روح الابتكار في مجالات أعمالها، ونحن جميعا متحمسون لمزيد من التعاون معها في أول مسابقة رقمية في الأسواق العربية، فمن خلال هذه الشراكات مع الجهات الفاعلة التحويلية في النظام البيئي الرقمي يمكننا التغلب على التحديات التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، فنحن أقوياء بدعم الكيانات التي نتعاون معها".

يذكر أن فعاليات منتدى MITEF لأفضل الأعمال الناشئة في العالم العربي ساهمت كثيرا في رفع مستوى الوعي حول ريادة الأعمال في المنطقة العربية، حيث كانت من الكيانات الداعمة التي سلطت الضوء على أهمية قوة الابتكار.

تضم قائمة المتأهلين للمرحلة قبل النهائية ستة فائزين من مسابقة زين الأردن "زين المبادلة"، وكانت أبرز الصناعات الرئيسية التي تناولتها أفكار الفرق المشاركة تكنولوجيا التعليم، خدمات المستهلك، تطبيقات قطاعات الإنتاج، التقنيات الرقمية، ومجالات البناء والهندسة، وستشهد المسابقة الافتراضية هذا العام جميع الفرق التي وصلت إلى الدور قبل النهائي في مواجهة لجنة من الحكام عن بُعد، للترويج والإجابة عن أي أسئلة حول نماذج أعمالهم، عروض القيمة، وخطط النمو، وستتلقى جميع الفرق جلسة تدريبية مكثفة عن بُعد تنظمها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

سيعقد المضمار الافتراضي للفرق المشاركة، وإقامة حفل توزيع الجوائز 24 يونيو من العام الجاري 2020، لمزيد من المعلومات حول مسابقة MIT Enterprise Forum Arab Startup Competition، يرجى زيارة www.mitarabcompetition.com.