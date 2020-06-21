مجموعة "بيتك" تقود أول اصدار صكوك عام بالدينار الكويتي

رئيس الخزانة للمجموعة في "بيتك"- عبد الوهاب عيسى الرشود ورئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»- عبدالله الحداد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:11 21/06/2020 حدث بتاريخ: 17:11 21/06/2020

قادت مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، ترتيب أول إصدار صكوك عام بالدينار الكويتي بقيمة 150 مليون دينار لبنك وربة، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار أمريكي.

وتولت شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، مهام المنسق العالمي (Global Coordinator)، كما جرى تفويضها للمشاركة بتولي مهام مدير الإصدار الرئيسي ومدير الاكتتاب (Lead Manager and Bookrunner).

وأشار رئيس الخزانة للمجموعة في "بيتك"- عبد الوهاب عيسى الرشود، الى أن نجاح الاصدار أثبت انه ثمة هنالك طلب كبير على الصكوك في السوق المحلي وخاصة بالدينار الكويتي، وبالتالي فرص تمويل جديدة للمؤسسات والشركات سواء كانت حكومية أو خاصة.

ونوّه بأن الجهات التي شاركت في الاصدار هي مؤسسات مالية كويتية، الأمر الذي يؤكد متانة القطاع المصرفي ومركزه المالي القوي من جهة، وكذلك حاجة السوق المحلي لمثل هذه الاصدارات بالدينار التي تلعب دورا كبيرا في خلق فرص استثمارية وتشكل رافدا رئيسيا لتوظيف وتوطين السيولة من جهة أخرى.

وأضاف الرشود في تصريح صحفي، ان فتح المجال امام المؤسسات والافراد على منتج الصكوك يأتي ضمن اطار استراتيجية "بيتك"، ويتماشى مع مسؤوليته ورؤيته في قيادة التطور العالمي لصناعة التمويل الاسلامي والمساهمة في تطوير وهيكلة خدمات ومنتجات مالية اسلامية مبتكرة تخدم هذا المجال.

وقال ان الاقبال على منتج الصكوك يعكس ثقة المستثمرين، والمكانة التي تمتلكها الصكوك عالمياً كمنتج معتمد وموثوق وجاذب لجميع شرائح المستثمرين، منوها بدور وأهمية الصكوك كأحد ابرز أدوات سوق التمويل العالمي الرئيسية التي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات.

ولفت الى أن هذا الاصدار سيفتح الباب للمزيد من الاصدارات بالدينار الكويتي ليخلق مصدرا لتنويع اصول المستثمرين، وسوق ثانوي نشط على غرار سوق الصكوك الثانوي الذي يتداول بالدولار الامريكي، معربا عن أمله بأن تستفيد البنوك والشركات الكويتية من منتج الصكوك في تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو.

وأوضح أن هذه الصكوك المصدرة من بنك وربة، قابلة للتداول في السوق الثانوي، لافتا الى أن "بيتك يقوم بتسعير الصكوك بالسوق الثانوي كونه صانع سوق رئيسي.

وثمّن الرشود ما تحقق من تعاون وتنسيق بين "بيتك" وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والمشاركين في ترتيب الاصدار لبنك وربة، معربا عن فخره بسلسلة النجاحات التي تحققها مجموعة "بيتك" في مجال الصكوك، ومستوى القدرات البشرية العاملة والخبرات المتراكمة في مجال الترتيب والإصدار على مدى عقود، جعلت مجموعة «بيتك» أحد أهم مراجع الصكوك على مستوى العالم.

ورجّح الرشود أن ينشط سوق الصكوك ويشهد تعافياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة توجه معظم الحكومات في العالم لتخفيف قيود الاغلاق ورفع اجراءات العزل المفروضة جراء جائحة كوفيد-19، تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية تدريجيا.

من جانبه، قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»- عبدالله الحداد، أن "بيتك كابيتال" قامت كمنسق عالمي ومدير الإصدار الرئيسي ومدير الاكتتاب، بترتيب هذا الإصدار الأول بالدينار الكويتي لبنك وربة والتنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الرقابية والقانونية المعنية لاتمام الإصدار، موضحا أن مدة أجل الإصدار 5 سنوات، يستحق في منتصف 2025، وان العائد متغير حسب سعر الخصم من بنك الكويت المركزي يضاف اليه 100 نقطة أساس، على اعتبار ان بنك وربة يتمتع بتصنيف ائتماني عالي.

وأضاف الحداد ان هذا الاصدار سيكون معيار قياس (benchmark) لاصدارات مستقبلية بالدينار الكويتي لفترات متعددة واحجام اصدارات مختلفة، مبينا انه هيكل الاصدار كان بنظام الوكالة.

ونوه بأن "بيتك-كابيتال" نجحت في تعزيز دورها في مجال الصكوك من خلال ترتيب اصدارات جديدة لحكومات وشركات ومؤسسات عالمية، لافتا الى أن مجموعة "بيتك" تحتل مراكز متقدمة اقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك، وتنافس على المركز الأول في قائمة البنوك المنظمة لإصدارات الصكوك الاولية على منصة بلومبيرغ العالمية.