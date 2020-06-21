"زين" الراعي الاستراتيجي للنسخة الأولى من المُلتقى الإعلامي العربي "أونلاين"

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:49 21/06/2020 حدث بتاريخ: 14:32 21/06/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الاستراتيجية للنُسخة الأولى من المُلتقى الإعلامي العربي عبر الإنترنت "أونلاين"، والذي انطلق بالتعاون مع وزارة الإعلام في الفترة من 20 – 22 يونيو الجاري من خلال البث المُباشر، وذلك عبر حلول Cisco Webex التي تُقدّمها الشركة لتمكين المُلتقى من عقد جلساته افتراضياً وبشكل آمن عبر شبكتها فائقة السرعة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية للمُلتقى الإعلامي العربي على مدى السنوات التسع الماضية أتت من منطلق إيمانها الشديد بأهمية دعم المؤسسات الإعلامية التي تُسهم في إثراء الثقافة داخل المجتمع، فالشركة فخورة بكونها شريكاً رئيسياً في نجاح هذا الملتقى الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة العربية، والذي ينطلق بنسخة إلكترونية تماماً هذا العام بسبب تفشّي وباء كوڤيد-19، حيث حرصت زين على استمرار تقديم دعمها للمُلتقى لإيمانها بأهمية دور الإعلام وأثر الرسالة الإعلامية في توعية المجتمعات وخاصةً خلال الأزمات.

وبينت زين أنها قامت بتوفير حلول Cisco Webex المتطورة كوسيلة لبث جلسات المُلتقى بشكل آمن عبر شبكتها فائقة السرعة، وذلك لكونها شريكاً رئيسياً مُعتمداً لشركة Cisco العالمية، والتزاماً منها بتقديم الحلول التكنولوجية الأحدث والأكثر تطوراً وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لقطاع الأعمال في الكويت.

وأوضحت الشركة أن المُلتقى قد شهد تسجيل أكثر من 1600 مُشارك من كافة أنحاء الوطن العربي، والذين شاركوا في الاستماع إلى جلسات المُلتقى عبر البث المرئي المُباشر على مُختلف المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي جعل هذا المُلتقى أكبر فعالية إلكترونية افتراضية على مستوى الوطن العربي، وبتواجد العديد من الإعلاميين ووزراء الإعلام والأكاديميين والطلاب وملّاك وسائل الإعلام العرب، وفي مقدمتهم معالي وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، والأمين العام المُساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية د. قيس العزاوي، واستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بجمهورية مصر العربية د. حسين أمين.

وأكدت زين أن دعمها لهذا الملتقى بشكل سنوي يُبرز مدى التزامها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، فالشركة حريصة على ممارسة دورها الريادي في التفاعل مع المنتديات الفكرية والثقافية والإعلامية التي يعتبر هذا الملتقى من أبرزها في المنطقة العربية، حيث يعد واحداً من أضخم الفعاليات التي تعنى بالنشاط الإعلامي العربي في المنطقة، واستضاف هذا العام نخبة من الإعلاميين المتميزين.

يُذكر أن الملتقى الإعلامي العربي قد تأسس في دولة الكويت في العام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، ويسعى لتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية، ويعقد العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية بمشاركة العديد من وزراء الإعلام والمسؤولين والإعلاميين العرب والأجانب بمختلف تخصصاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين في المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية الحكومية والخاصة، وكوكبة من نجوم الإعلام والصحافة.