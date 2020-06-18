كنعان: نتائج تؤكد قوة «ورقية» مالياً وجودة استثماراتها

الجمعية العمومية العادية لشركة الشعيبة الصناعية «ورقية»

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:48 18/06/2020 حدث بتاريخ: 16:55 18/06/2020

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة الشعيبة الصناعية «ورقية» توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المُحدد له 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد العمومية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة صالح كنعان «أظهرت النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي 2019 قوة مركزها المالي وجودة استثماراتها وكفاءة تشغيلها»، موضحاً أن الشركة ملتزمة بالمضي قدماً في تحقيق أهدافها، من خلال خطوات ثابتة ومدروسة تهدف الي تعظيم حقوق المساهمين ونمو الأرباح.

ولفت إلى أن 2019 كان امتداداً للنهج السليم الذي تسير عليه الشركة بفضل من الله وجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة.

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة بدر القطان على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت بحضور 66.29 في المئة من المساهمين أن «ورقية» تعمل وفقاً لإستراتيجية واضحة تضمن لها الاستمرارية والحفاظ على مركزها المالي، مشيراً إلى أن الشركة قادرة على مواكبة المنافسة في السوق في ظل ما تتوافر لديها من أدوات.

وأوضح القطان أن مبيعات الشركة المجمعة بلغت 14.82 مليون دينار مقارنة بـ14.74 مليون للعام 2018 أي بارتفاع 0.54 في المئة، وذلك رغم المنافسة الشديدة داخل وخارج الكويت وارتفاع اسعار الورق عالمياً.

وتابع القطان أن القيمة الدفترية للسهم 178 فلساً في نهاية عام 2019، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 23 مليون دينار، لافتاً إلى أن حقوق المساهمين بلغت 17.7 مليون.

وبين أن الشركة تواصل الإنتاج وفقاً للخطط المتبعة مع وضع سايسة تحفظية تواكب ما تشهده الساحة من تطورات على مستوى جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على القطاعات كافة.

وذكر القطان أن الصادرات شكّلت 61 في المئة من مجموع مبيعات الشركة خلال 2019، منوهاً إلى أن إدارة الشركة تحرص على تعزيز ذلك والإبقاء على حصتها في الأسواق العالمية المختلفة رغم المنافسة الشديدة.

وأكد أن «ورقية» تعكف منذ العام الماضي علي تسويق منتجاتها من خطوط إنتاج الأكياس الصغيرة (قطاع الأغذية بشكل رئيسي) في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى حرص الشركة على مواكبة التطلعات بالتوسع تدريجياً نحو أسواق عالمية، ما يتطلب مزيداً من الارتقاء بنوعية الإنتاج والمحافظة علي المستوي التنافسي العالمي، كي تتمكن «ورقية» من الحصول علي حصص مرضية في تلك الأسواق.

ولوحظ خلال اجتماع العمومية اتباع الشركة للإجراءات الاحترازية الصحية من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي، حرصاً منها على مساهمي الشركة والعاملين فيها، واحتراماً لتعليمات الجهات الصحية بالبلاد، فيما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبدالله التركيت وعادل الصقعبي.

وأقرت الجمعية جميع البنود المُدرجة على جدول الاعمال بما فيها تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، إلى جانب تقرير الحوكمة عن العام المالي المنصرم.