الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: لن تتسلم طائرات جديدة في 2020 أو 2021

الخطوط الجوية القطرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:56 17/06/2020 حدث بتاريخ: 17:28 17/06/2020

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء إن الشركة لن تتسلم أي طائرات جديدة من بوينج أو إيرباص في 2020 أو 2021، مضيفا أنه سيكون هناك تأثير غير مباشر على التسليمات المستقبلية بسبب جائحة كوفيد-19.

وطلبت الخطوط الجوية القطرية شراء طائرات بعشرات المليارات من الدولارات من أكبر صانعين للطائرات في العالم. لكنها تقول بعد تهاوي الطلب على السفر الجوي إنها ليست لديها متسع لأي طائرة جديدة وستقلص حجم أسطولها إلى نحو 200 طائرة.

وقال الباكر في مقابلة مع قناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية "أعتقد أن عددا كبيرا (من التسليمات) سيؤجل. أخطرنا بوينج وإيرباص بالفعل بأننا لن نتسلم أي طائرات في العام الحالي أو العام المقبل.

"جميع الطائرات الأخرى التي طلبناها والتي يفترض أن تسلم لنا في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة ستؤجل الآن لمدة قد تصل لثمانية إلى عشرة أعوام تقريبا".

وكرر الباكر تحذيرا لشركتي صناعة الطائرات بأن رفض تنفيذ طلب شركة الطيران القطرية قد يعرض مستقبل الأعمال معهما للخطر.

وقال "إذا لم يلتزموا بمتطلباتنا، فسيكون علينا إعادة النظر في علاقات عملنا الطويلة الأمد معهما"، مضيفا أن الخطوط القطرية لم تعد بحاجة إلى الثلاثين طلبية المؤكدة التي قدمتها لشراء طائرات 737 ماكس من بوينج.

"أخطرنا بوينج بالفعل بأنه سيتعين علينا استبدالها ببعض أنواع الطائرات الأخرى ... لن نحتاج مجددا الطائرات 737 ماكس".

وقال الباكر أيضا إن الخطوط القطرية ستواصل دعم آي.إيه.جي المالكة لبريتيش إيروايز بعد أن زادت حصتها في مجموعة الطيران في فبراير شباط.

وأضاف قائلا "إنه استثمار إستراتيجي. سنظل مستثمرا في آي.إيه.جي...نعم، وإذا دعت الحاجة سنضخ سيولة في آي.إيه.جي".