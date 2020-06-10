بدر الخرافي: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة واجب وطني وندعو لتخصيص جزء من المناقصات لهم

بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:31 10/06/2020 حدث بتاريخ: 16:31 10/06/2020

قال بدر ناصر الخرافي أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب وطني وحتمي فهم يمثلون قطاعا واعدا.

وأكد الخرافي خلال اللقاء الذي عقد في مجلس الأمة بحضور عدد من الوزراء والنواب وأصحاب الأعمال أنه يجب اعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل "المركزي" لتحفيز البنوك على التمويل.

وأضاف أنه لا فائدة من التصريحات الرنّانة دون إقرار للقوانين والتنفيذ الصحيح للمشاريع، داعيا في الوقت ذاته الى تخصيص نسبة من جميع المناقصات المطروحة وتوجيهها للمشروعات الصغيرة دون استثناء بمثابة تحفيز لنشاطهم.

وطالب الخرافي باعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل "المركزي" لتحفيز البنوك على التمويل وقانون ضمان قروض التسهيلات للمشاريع الصغيرة أولوية قصوى.

وتوجه بالشكر الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون الاجتماعي مريم العقيل لإقرارها دعم العمالة للباب الثالث والخامس حماية للعمالة الوطنية.