"الائتمان": صرف ما يقارب 24 مليون دينار كويتي لـ 3.772 من عملائه الكترونيا (online)

بنك الائتمان الكويتي

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:04 02/06/2020 حدث بتاريخ: 12:08 02/06/2020

واصل بنك الائتمان الكويتي تقديم خدماته إلى المواطنين دون انقطاع خلال جائحة كورونا ( Covid_19) ، حيث أعلن أمس عن صرف مبلغ ما يقارب 24 مليون ينار كويتي لعدد 3,772 ثلاثة آلاف و سبعمائة واثنان و سبعون من عملاء البنك أثناء جائحة كورونا ( covid_19

وأكدت الناطقة باسم البنك / حباري الخشتي استمرار البنك في القيام بمهامه وتقديم خدماته بالمستوى نفسه ومن دون أي انقطاع خلال جائحة كورونا كورونا ( covid_19)، اعتمادا على بنية تكنولوجية قوية وراسخة.

وقالت: إن البنك ــ وقبل جائحة كورونا ــ اعتمد نهج إنجاز كل معاملاته إلكترونيا (online) عبر تطبيق "الائتمان" على الهواتف الذكية ومن خلال بوابته الرسمية على الإنترنت.

وأضافت : إن العمل الذي يقوم به البنك حالياً لإنجاز معاملاته يعتمد بالكامل على التقنيات الرقمية التي وضعت على مدى السنوات الماضية، لضمان استمرارية عمل فريق البنك وإنجاز الأعمال المنوطة به تحت أي ظرف، وسواء كان اعتياديًا أو طارئًا.



وأوضحت أن حزمة التقنيات المطبقة وفرت للبنك البيئة المناسبة لمواكبة تحدي جائحة كرونا (covid_19) ، حيث تم إستخدام الـ ToughPad للسماح للمهندسين ذوي الإختصاص بالولوج إلى شبكة البنك بطريقة آمنة وإنهاء الأعمال والمهام المنوطة بهم لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين.

وذكرت أن "الائتمان" عمد إلى تفعيل إستخدام سحابة (365 Office) التي تحتوي على تطبيقات عدة تساهم وتدعم العمل عن بعد وبفضل تلك التقنيات الحديثة و المتطورة تمكن البنك من إنجاز أعماله في ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد على أكمل وجه من خلال التطبيقات الإلكترونية.

و بمناسبة قرب عودة العمل التدريجية و اعداد و اعتماد خطة العمل التدريجية المعدة من قبل بنك الائتمان تقدمت الادارة التنفيذية للبنك بالشكر و التقدير و الثناء للكوكبة الشبابية العاملة في بنك الائتمان الكويتي طيلة فترة تعطيل الاعمال بالدولة اثناء جائحة كورونا(COVID-19) الذين أبلو بلاءا حسنا في القيام بأعمال البنك بكل مهنية منعا لأي تعطيل أو تأخير والتي منها تقديم دفعات القروض للعملاء الكترونيا (ONLINE) بالإضافة للأعمال المساندة المالية والادارية.