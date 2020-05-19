سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 82 سنتا ليبلغ 26.58 دولار

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:34 19/05/2020 حدث بتاريخ: 11:36 19/05/2020

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا ليبلغ 26.58 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 25.76 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول امس مرتفعة 2.31 دولار أو 7.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 34.81 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 2.39 دولار أو 8.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 31.82 دولار للبرميل.