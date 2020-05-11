وزارة الطاقة السعودية توجه أرامكو بخفض إنتاج شهر يونيو بمليون برميل إضافية

أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:32 11/05/2020 حدث بتاريخ: 15:32 11/05/2020

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزارة الطاقة وجهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر حزيران/يونيو القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.

ونقلت الوكالة عن مصدر بالوزارة أن هذا التخفيض الإضافي سيضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية "أوبك بلس" الأخيرة، في الثاني عشر من نيسان/أبريل الماضي.

وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر نيسان/أبريل الماضي، هو نحو 8ر4 مليون برميل.

وبالتالي سيكون إنتاج أرامكو لشهر حزيران/يونيو، بعد الخفضين الأساسي والطوعي، هو 492ر 7 مليون برميل يوميا.