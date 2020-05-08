ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف #قطر عند "AA-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

ستاندرد آند بورز

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 0:06 09/05/2020 حدث بتاريخ: 0:06 09/05/2020

قالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إنها أكدت تصنيف قطر عند "‭AA-‬"، قائلة إنها تعتقد أن حكومة الدولة العربية والميزانيات العمومية الخارجية ستكونان قادرتين على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "بالرغم من انكماش اقتصادي حاد وانخفاض أسعار النفط والغاز، لا نتوقع تدهورا جوهريا يتجاوز تنبؤاتنا في المراكز المالية للحكومة والأسهم الخارجية".

وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة".