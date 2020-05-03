المركزي الإماراتي: الأوراق النقدية لا تنقل كورونا أسرع من غيرها

المصرف المركزي الإماراتي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:35 03/05/2020 حدث بتاريخ: 10:55 03/05/2020

نفى المصرف المركزي الإماراتي أن تكون الأوراق النقدية وسيلة لنقل عدوى فيروس كورونا بدرجة أكبر من غيرها، داعيا مستخدمي الأوراق النقدية إلى ممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تطبق على الأسطح الأخرى.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الأحد عن المصرف أنه يمكن أن تكون الأوراق النقدية مثل أي سطح آخر (بلاستيك، معدن، خشب)، وسيلة لانتقال الفيروس المستجد.

وأوضح :"حتى اليوم، لم تثبت أي دراسة من جهة رسمية ذات صدقية تعمل في مجال طباعة الأوراق النقدية أو التعامل بها، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل أسرع من خلال الأوراق النقدية مقارنة بأي شيء آخر ذي سطحية يابسة".

ونصح المصرف المركزي جميع مستخدمي الأوراق النقدية بممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تنطبق على الأسطح الأخرى، مثل غسل اليدين بالصابون أو استخدام مواد مطهرة.

وأضاف: "نشجع المتعاملين على استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، ما يؤدي بدوره إلى تقليل الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية".

ولفت إلى أنه وجه البنوك بضرورة تعقيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بشكل دوري، وتوفير مادة تعقيم اليدين للمتعاملين بجانب تلك الأجهزة.