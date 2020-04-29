"زين" ترعى برنامج " قدوة" مع الشيخ فهد الكندري

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:37 29/04/2020 حدث بتاريخ: 12:37 29/04/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية للبرنامج الثقافي "قدوة" من تقديم إمام المسجد الكبير الشيخ فهد الكندري، والذي يُعرض يومياً على شاشة تلفزيون دولة الكويت وموقع التواصل الاجتماعي YouTube خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذا البرنامج أتت من منطلق حرصها على تنوّع محتوى حملتها الرمضانية "زين الشهور" ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والدينية على مدار الشهر الفضيل، بالإضافة إلى حرصها على دعم الجهود والأفكار الوطنية في شتّى المجالات ومنها المجالات الثقافية والدينية التي تنشر القيم الإسلامية السمحاء بطرق مبتكرة ومُحببة للجمهور.

وبينت زين أن برنامج " قدوة"، والذي يأتي تحت شعار "لنكن للناس قدوة.. والرسول لنا أسوة"، يتناول عدة جوانب من أخلاق وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة مُبسطة ومؤثرة، حيث يطرح من خلاله الشيخ فهد الكندري عدداً من القيم الإسلامية النبيلة مثل ذم العصبية، ومنزلة النساء في الإسلام، وذم التشدد في الدين، وقوة تأثير القرآن الكريم، وحقوق الإنسان في الإسلام، وغيرها الكثير.

وأضافت الشركة أنه تم تصوير البرنامج في العديد من المواقع في مكة والمدينة، ومنها الحرمين المكي والمدني، وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وشعب أبي طالب، ومواقع غزوتي بدر وأحد، وأرض الحديبية، ومنبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد القبلتين، وبستان المستظل، وغار حراء وغار ثور، كما تم تصوير العديد من اللقاءات مع شخصيات تأثرت بالمعاني التي يتناولها البرنامج في كل من لندن وبرمنغهام والأردن والكويت، وتم أيضاً عمل استطلاعات رأي من الشارع العربي في كل من تونس ومصر والأردن والكويت.

وأكدت زين أن دعمها لمثل هذه الأفكار الإبداعية جاء من منطلق حرصها على إبراز المبادرات الوطنية التي تتفوق في التفرد عن غيرها من خلال العمل الجاد والإنجاز، خاصةً وأن برنامج "قدوة" يهدف إلى التعريف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وربطها بحياتنا اليومية، مما يحقق الفائدة خلال الشهر الكريم.

وأفادت الشركة أنها ستواصل اهتمامها بالأعمال الإبداعية التي تقدمها الأيادي الكويتية خاصة خلال الشهر الكريم، وذلك رغبة منها في تبنّي طموحاتهم ولنقل صورة حضارية عن المجتمع الكويتي، فهدفها كان ولازال تسليط الضوء وإبراز الأعمال الوطنية في كافة المجالات.

وأكدت زين أنها مستمرة في تقديم الخدمات المميزة والحصرية خلال شهر رمضان المبارك إيفاءً بوعودها لعملائها لتقديم أفضل الخدمات والعروض، بالإضافة لالتزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، مبينةً أن حملتها "زين الشهور" جاءت لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.