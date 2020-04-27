"زين" تُهدي تطبيق القرآن الكريم على الأجهزة الذكية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:13 27/04/2020 حدث بتاريخ: 18:13 27/04/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إهدائها لتطبيق القرآن الكريم على الأجهزة الذكية، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وضمن حملتها الرمضانية السنوية "زين الشهور"، حيث يُقدّم التطبيق أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظامي iOS وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة الساعة الذكية Apple Watch.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها قامت بتصميم تطبيق القرآن الكريم بالشكل الذي يُساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات ذات الفائدة الكبيرة.

وبينت زين أن التطبيق يوفّر مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، والتي تشمل تحميل وقراءة جميع صفحات القرآن الكريم في واجهة سهلة الاستخدام، وتحميل والاستماع إلى آيات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ شهير، وتحميل وعرض العديد من كتب التفسير للحصول على تفسير الآيات من مصادر مختلفة، والبحث في نص القرآن الكريم كاملاً، هذا بالإضافة لإمكانية بدء القراءة على جهاز والمتابعة من نفس الصفحة على جهاز آخر مع خاصية المزامنة.

وأضافت الشركة أن المميزات تتضمن أيضاً قراءة القرآن الكريم في الوضع الليلي مع شاشة غامقة لقراءة أسهل في الظلام، والاطلاع على مواقيت الصلاة، وإضافة مواقيت الصلاة كأداة widget، والحصول على تنبيهات لكل أوقات الصلاة، إلى جانب الإطلاع على اتجاه الكعبة المشرفة، وباستطاعة العملاء تحميل التطبيق مجاناً عن طريق البحث عن "Zain Quran" في الـApp Store و Google Play Store.

وأشارت زين إلى أن التطبيق يدعم أيضاً أجهزة الساعة الذكية Apple Watch، وذلك كتطبيق مُصغّر يتيح الاطلاع على مواقيت الصلاة مباشرة من شاشة الساعة الذكية، مع إمكانية إرسال التنبيهات عبر الساعة عند حلول وقت كُل صلاة، كما يمكن إضافة تطبيق القرآن الكريم كإضافة على واجهة الساعة لتظهر مواقيت الصلاة على الواجهة بشكل دائم من غير الحاجة للدخول على التطبيق.

ويمكن للعملاء استخدام التطبيق للاستماع إلى تلاوات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئ من القراء المعروفين، من ضمنهم عبد الباسط عبد الصمد، عبدالله بصفر، عبد الرحمن السديس، أبو بكر الشاطري، مشاري العفاسي، سعد الغامدي، هاني الرفاعي، علي الحذيفي، محمود الحصري، ماهر المعيقلي، محمد صديق المنشاوي، محمد الطبلاوي، محمد أيوب، محمد جبريل، سعود الشريم، ياسر سلامة، وياسر الدوسري.

وأكدت زين أنها مستمرة في تقديم الخدمات المميزة والحصرية خلال شهر رمضان المبارك إيفاءً بوعودها لعملائها لتقديم أفضل الخدمات والعروض، بالإضافة لالتزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، مبينةً أن حملتها "زين الشهور" جاءت لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.