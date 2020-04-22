"زين" تُقدّم "الماچلة الرمضانية" لتأمين احتياجات الأسر المُتعففة خلال الشهر الكريم

فريق زين أثناء تسليم "الماچلة" إلى بنك الطعام الكويتي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:39 22/04/2020 حدث بتاريخ: 12:39 22/04/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تقديمها "الماچلة الرمضانية" ليتم توزيعها على الأسر المُتعففة داخل الكويت عبر عدد من الجهات غير الربحية، وذلك لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية قبل دخول شهر رمضان المُبارك وخلال أزمة تفشّي ڤيروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُبادرة "الماچلة الرمضانية" تُعتبر أحد روافد حملتها الرمضانية السنوية "زين الشهور"، والتي تأتي تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لتأمين احتياجات الأسر المُتعففة داخل البلاد، حيث قامت الشركة بتقديم "الماچلة" عبر القسائم الشرائية بالتعاون مع شركة "اونكوست" التي تُعتبر أحد أكبر متاجر المواد الغذائية والاستهلاكية في الكويت، وذلك لكي تُعطي كل أسرة فرصة اختيار المواد التي تُفضّلها حسب احتياجاتها الشخصية المختلفة.

وقامت زين هذا العام بتقديم قسائم "الماچلة الرمضانية" إلى عدد من الجهات غير الربحية وهي البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث سيتم توزيع القسائم على الأسر المُتعففة داخل الكويت من قبل هذه الجهات المُعتمدة رسمياً، ويُمكن للأسر استخدامها عبر فرع "اونكوست" في أسواق القرين الذي يوفّر تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية والاستهلاكية.

وبينت الشركة أن خطتها لتغطية احتياجات الشهر الكريم تضمنت توزيع القسائم الشرائية على الجهات الرسمية الأكبر على مستوى الكويت، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم شهر رمضان المبارك، هذا بالإضافة إلى تزامنها هذا العام مع أزمة تفشّي ڤيروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19، وتأمل زين أن يكون لهذه البادرة الأُثر البالغ في تعزيز مساهماتها والتزاماتها اتجاه مختلف فئات المجتمع خلال هذه الظروف.

وفي إطار جهودها المستمرة لتفعيل دورها الوطني في التصدي لهذه الأزمة، قامت زين مؤخراً بتقديم أكثر من 40 ألف وجبة غذائية بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، حيث تم توزيع عدد كبير منها خلال الأسبوع الذي خصصته وزارة الصحة لفحص المقيمين العائدين إلى البلاد مؤخراً في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، وذلك لتخفيف أوقات الانتظار الطويلة عليهم، كما يتم توزيع العديد من الوجبات بشكل مستمر في مطار الكويت الدولي داخل قاعات الانتظار للطائرات التي تم تخصيصها لإجلاء المقيمين العائدين إلى بلادهم.

وتقوم زين أيضاً بتوفير عدد من قواعد شحن الهواتف الذكية في مطار الكويت الدولي لخدمة المواطنين العائدين إلى البلاد ضمن خطة وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين من كافة دول العالم خلال هذه الأزمة، بهدف تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم فور وصولهم إلى أرض الوطن، كما تقوم زين بتوفير عدد كبير من الوجبات الغذائية لهم بشكل مستمر بالتنسيق مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة والإدارة العامة للطيران المدني.

وبصفتها المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.