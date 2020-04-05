"زين" تُزوّد محجر الزور الصحّي بالبُنية التحتية الرقمية للاتصالات والشبكات

المرزوق يتوسط فريق العمل من زين و"كيبك" في موقع المشروع

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:09 05/04/2020 حدث بتاريخ: 13:09 05/04/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تعاونها مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المُتكاملة (كيبك) إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك لتزويد مشروع المحجر الصحّي الذي تُنفّذه الشركة في منطقة الزور بالبُنية التحتية الرقمية للاتصالات والشبكات، وهو التعاون الذي يأتي لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في هذه الظروف الاستثنائية للتصدي لانتشار ڤايروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19 في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تعاونها مع "كيبك" يأتي التزاماً منها في تفعيل دورها الوطني خلال هذه الأزمة، لتعكس بذلك دور مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في مُساندة مؤسسات القطاع النفطي بكل ما فيه مصلحة الوطن، وبالأخص خلال الأزمات التي تُظهر صلابة المجتمع الكويتي وقوته في التلاحم والترابط أمام كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.

وبينت زين أنها قدّمت مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية لبناء بُنية تحتية رقمية مُتكاملة للاتصالات والشبكات في مشروع محجر الزور الصحي الذي تُنفّذه "كيبك"، وذلك لكي يتمكّن روّاد المحجر من الاستفادة من خدمات الاتصالات الهاتفية السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت عالي السرعة للتواصل مع عائلاتهم خلال فترة تواجدهم في المحجر، هذا بالإضافة لاستفادة الطاقم الطبي والإداري التابع لوزارة الصحة من العاملين في المحجر من هذه الخدمات بالشكل الذي يخدم احتياجاتهم العملية والشخصية في نفس الوقت.

وتقوم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المُتكاملة (كيبك) وبتوجيهات من مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ مشروع المحجر الصحّي في منطقة الزور لخدمة احتياجات وزارة الصحة فيما يتعلق بالتصدي لانتشار ڤايروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19 في الكويت، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتفعيلاً لدورها الوطني خلال هذه الأزمة، حيث يتميّز المحجر بطاقة استيعابية تصل حتى 1600 سرير، وتم تزويده بكافة التجهيزات الأساسية والحيوية وفق المتطلبات الفنية لوزارة الصحة، والتي تتضمن غرف فحص، وغرف إنعاش، وغرف للعزل الطبي، وعيادات طبية، ومختبر، وصيدلية، وغيرها.

ويشتمل محجر الزور الصحّي على ما يقارب 850 غرفة تم تجهيزها جمعياً بتجهيزات فندقية مُصنّفة ضمن فئات الخمس نجوم، كما يتضمن المحجر على سكن خاص للطاقم الطبي من أطباء وهيئة تمريضية لتفادي التنقّل من وإلى موقع العمل وتقليل المخالطات قدر الإمكان، وهو مُجهّز أيضاً بجميع المُستلزمات الفندقية ذاتها في غرف المحجر، وسيتم تسليم المشروع كاملاً لإدارة الصحة الوقائية التابعة لوزارة الصحة قريباً جداً.

وخلال زيارته لموقع العمل في منطقة الزور، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق: " إن تعاوننا اليوم مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المُتكاملة (كيبك) ما هو إلا تجسيد صريح وواضح للهوية الكويتية الأصيلة التي تدعو للتلاحم والترابط بين الكويتيين في وجه الأزمات التي تواجه وطننا الغالي، فمثل هذه الشراكات بين القطاعين الخاص والنفطي وخاصةً في هذه الأوقات هي ما يُذكّرنا كمؤسسات وأفراد بأننا جميعاً جزء من عائلة واحدة نعمل يداً بيد لحماية دارنا وأهلنا ".

وأضاف المرزوق قائلاً: " أنا فخور جداً بالجهود الكبيرة التي سخّرها فريق العمل في زين لإنجاح هذه الشراكة، خاصةً وفي مثل هذه الأوقات الصعبة والاستثنائية، وحرصنا حرصاً بالغاً على توفير حلول وخدمات الاتصالات والشبكات الأساسية الأحدث ووفق أعلى المعايير لخدمة المواطنين من روّاد المحجر وخاصةً أبنائنا الطلبة الدارسين في الخارج العائدين ضمن خطة الإجلاء التابعة لوزارة الخارجية، واستمعنا بحرص لمتطلبات وزارة الصحة لكي نُغطي كافة الاحتياجات الرقمية والتقنية للكوادر الطبية والإدارية العاملة فيه، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع وأن نكون قد وُفّقنا في خدمة وطننا الغالي والحفاظ على صحّة مجتمعنا ".

وأعرب الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المُتكاملة (كيبك) السيد حاتم العوضي عن بالغ اعتزازه وتقديره للشراكة مع زين لتوفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقديم خدمات ذات تقنية عالية تلبي الاحتياجات المنشودة.

وبينت زين أن هذا التعاون أتت انطلاقاً من حرصها على تحقيق استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة فيما يتعلّق بمساندة القطاع العام لكل ما فيه مصلحة المجتمع، حيث ستظل الشركة مُلتزمة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها كيان اقتصادي مؤثر في الدولة.