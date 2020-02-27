"بيتك-المانيا" يفتتح فرعا جديدا في ميونخ

فرع "بيتك ألمانيا" في ميونخ

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:49 27/02/2020 حدث بتاريخ: 12:49 27/02/2020

افتتح بيت التمويل الكويتي- ألمانيا "بيتك-المانيا" KT Bank AG، وهو البنك الاسلامي الأول والوحيد في ألمانيا واوروبا، فرعا جديدا في مدينة ميونخ الألماينة، ليضاف الى شبكة فروعه المنتشرة في فرانكفورت وبرلين ومانهايم وكولونيا.

ومع تضاعف عدد العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات منذ عام 2018 ونمو الأعمال المستدامة وفقًا للأرقام المستهدفة في أعمال الإيداع والتمويل، يعتبر افتتاح فرع "بيتك -ألمانيا"، علامة فارقة أخرى للنموذج الناجح للخدمات المصرفية الإسلامية في ألمانيا.

ويقع فرع "بيتك-ألمانيا" الجديد في ميونخ في أفضل موقع مركزي في عاصمة ولاية بافاريا. ويقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المعتمدة للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات، وفقًا لاعلى المعايير المصرفية في الجودة والتميز.

ويقدم "بيتك-ألمانيا" KT Bank فتح حسابات جارية مجانا، وفرص استثمارية ذات عوائد جيدة، تستند إلى مبدأ مشاركة الأرباح، وحسابات التوفير، وحسابات الودائع محددة الأجل، وخدمات متعلقة بالعقار، فضلاً عن تمويل الأعمال أو حلول الدفع الفريدة مثل بطاقة الدفع الأوتوماتيكية"Jetzz Card"، والكثير من الخدمات المتنوعة الأخرى. ومع موقع فرع ميونخ الجديد، أصبح "بيتك- ألمانيا" KT Bank الآن الوجهة الأولى للمسلمين والمهتمين في استثمار المسؤولية الاجتماعية للعملاء في بافاريا.

وعلى هامش الافتتاح الرسمي لفرع ميونيخ، قال الرئيس التنفيذي لـ"بيتك- ألمانيا KT Bank AG أحمد قدسي أرسلان: "بالإضافة إلى التطوير الدائم للبنية التحتية الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الموبايل، والتعاون المستمر مع شركات الـ FinTech ، نولي أهمية كبيرة للمضي قدمًا في توسيع شبكة فروعنا في ألمانيا من أجل تقديم خدمة مصرفية سهلة الوصول للعملاء."

وأضاف أن "بيتك- ألمانيا" افتتح فرعا في ميونخ التي تقع جنوبا، نظرا للطلب المتزايد على خدمات البنك في هذه المنطقة.