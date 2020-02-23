إصدار حصري من بطاقة "بيتك-نادي الواحة".. مزدانة بعلم الكويت

نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة في "بيتك" نمر ياسين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:26 23/02/2020 حدث بتاريخ: 15:26 23/02/2020

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» الاصدار الحصري من بطاقة «بيتك ـ نادي الواحة» بحلتها الجديدة المزدانة بعلم الكويت، تزامنا مع مناسبة الاحتفالات الوطنية للكويت.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة في "بيتك" نمر ياسين ان الحملة تشمل كل بطاقات «بيتك» نادي الواحة المصدرة حديثا، أو المجددة، مشيرا إلى ان «بيتك»، يواصل طرح كل ما هو جديد ومتميز لتلبية تطلعات العملاء، وإنه يحرص دائما على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات الصلة لضمان التنفيذ الأمثل لحملاته وبرامجه المتنوعة، مشيدا بدور مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونادي الواحة، وشركة ماستركارد العالمية على التعاون المثمر بالعديد من الحملات.

وأضاف ياسين في تصريح صحفي، ان بطاقة «بيتك ـ نادي الواحة» هي بطاقة مسبقة الدفع، يقدمها «بيتك» بالتعاون مع الخطوط الكويتية ونادي «الواحة»، تتيح لمستخدميها إلى جانب ميزاتها الشرائية والخصومات الفريدة التي تقدمها، فرصة ربح أميال من نادي «الواحة» مع كل عملية شراء، يمكن استبدالها لاحقا للحصول على تذاكر سفر مجانية على متن الخطوط الجوية الكويتية، لافتا الى ان «بيتك» اطلق حملة «رحلة 18 مليون ميل تبدأ ببطاقة» الخاصة بحاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة ماستركارد مسبقة الدفع، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونادي الواحة.

وأضاف «إطلاق هذه الحملة جاء بعد النجاح الكبير لحملتي «رحلة 6 ملايين ميل تبدأ ببطاقة» و«رحلة 12 مليون ميل تبدأ ببطاقة» السابقتين اللتين أطلقهما «بيتك»، مشيرا إلى ان الحملة تستمر على مدار 3 أشهر حتى 12 مارس، وتتضمن 311 فائزا بجوائز اجمالية تصل الى 18 مليون ميل، ويحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب لقاء كل 1 دينار من مجموع المشتريات المحلية، ويحصل على فرصتين لدخول السحب لقاء كل 1 دينار من مجموع المشتريات العالمية.

ولفت ياسين الى ان «بيتك» يحرص دائما على مكافأة عملائه وتقديم المزايا غير المسبوقة والحصرية على مستوى السوق لهم، وذلك استمرارا لريادة «بيتك» في مكافأة عملائه ومنحهم تجربة مصرفية فريدة ومميزة.

وأشار الى أن ذلك يأتي ضمن إطار مواصلة سلسلة الخصومات والعروض الحصرية التي يطلقها البنك للعملاء على مدار العام، والتي كان أحدثها خصم قيمته 15% لحاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة مسبقة الدفع، و10% لجميع حاملي بطاقات «بيتك» الأخرى عند حجز تذاكر السفر والفنادق عبر باقات السفر من عطلات الكويتية، التابعة لنادي الواحة.

وأوضح أن هذه الحملات والخصومات الحصرية تساهم في اضافة ميزة تنافسية للبنك، بما يلبي طموحات العملاء وتطلعاتهم، مشيرا الى ان «بيتك» يحقق نموا في قاعدة عملائه وزيادة في حصته السوقية وارتفاعا في مؤشراته المالية وتقدما في معدلات الاقبال والرضا على خدماته ومنتجاته، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع التأكيد على مواصلة الابتكار وتبني آخر التطورات التكنولوجية في طرح مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية ضمن أعلى معايير الأمان، بما يعزز رضا العملاء ويساهم في الارتقاء بجودة الخدمة ويحافظ على ريادة «بيتك».

من جانبه، قال مدير إدارة خدمة العملاء المتميزين في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري: "ان الخطوط الجوية الكويتية في إطار سعيها دائما تحتفل في هذه المناسبة مع «بيتك» باطلاق بطاقة الاعياد الوطنية المشتركة، وهذه كاعتزاز وفخر بهذه المناسبة، ونزف اجمل التهاني والتبريكات لسمو الامير حفظه الله ورعاه وكل المواطنين بهذه المناسبة الجميلة، وسعداء ايضا بأنه الان يصادف أضخم حملة تحتوي على جوائز تصل إلى 18 مليون ميل، والتي تمكن حاملي بطاقة «ماستر نادي الواحة» مسبقة الدفع بربح ملايين الاميال والسفر على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية، حيث جاءت الحملة تعبيراً عن وفاء «الكويتية» نظير ولاء عملائها لها وذلك عبر تقديم جوائز اجمالية تصل إلى 18 مليون ميل لـ 311 فائزا.

وأضاف المطيري: «رأينا ايضا أن نقوم بمضاعفة المميزات بخصم خاص للعملاء الكرام من «عطلات الكويتية» الى جميع وجهات السفر على متن خطوطنا في مواقعنا ببرج راكان أو الافنيوز أو الاتصال على 1806060 لحجز الباقات المتعددة للوجهات المراد السفر لها.

وقال: «برنامج نادي الواحة والعطلات يعتبر من البرامج المرنة التي تقدم للعملاء، حيث ان البرنامج يعد استثمارا جيدا للعملاء للاستفادة بجمع الأميال بالشكل الذي يوفر لهم التذاكر المجانية وترفيع الدرجة الى الدرجة الأعلى، وذلك بسبب استمرارهم بالسفر على متن الخطوط الجوية الكويتية، أو استخدام البطاقات الخاصة بجمع الاميال كبطاقة (ماستر نادي الواحة) مسبقة الدفع، كما يستطيع الراكب الدخول على موقع الشركة الالكتروني والاطلاع على شراكات نادي الواحة المتعددة، وهذا بالاضافة إلى الخدمات التي تقدمها عطلات الكويتية من اجمل باقات للتذاكر وفنادق بأسعار تنافسية والتي تجعلنا دائما بالمقدمة لجودة الخدمة وتوفير جميع الخيارات المناسبه للعميل، وتسعى الخطوط الجوية الكويتية دائما الى توسيع شراكاتها دائما في السوق المحلي كناقل وطني الى جانب التطوير الذي ادخلته في مختلف قطاعاتها من اجل منح العملاء تجربة سفر مميزة سواء خلال الخدمات المميزة او الباقات التي تمنح العميل تجارب وذكريات سعيدة».

بالاضافة أننا نسعي دائما في الخطوط الجوية كناقل وطني الي توفير جميع سبل الرفاهية للعملاء الكرام ولا تقتصر الخدمات التي نوفرها فقط للخدمة، ولكن أيضا إلي حسن الضيافة والترحيب بالعملاء والتي هي جزء أساسي لعادتنا وتقاليدنا لجميع ضيوف الطائر الازرق من داخل الكويت وخارجها ونتمني للجميع النجاح والتوفيق.