بنك الكويت الوطني يستقبل عملاءه في فرعي المطار خلال عطلة الأعياد الوطنية

مديرة إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:22 23/02/2020 حدث بتاريخ: 13:22 23/02/2020

حرصاً منه على توفير كافة الخدمات المصرفية بدون توقف وعلى مدار الساعة، يستقبل بنك الكويت الوطني عملاءه في فرعي مطار الكويت الدولي بمبنى الركاب T1 ومبنى الركاب T4 خلال عطلة الأعياد الوطنية، ويقدم لهم مختلف الخدمات المصرفية التي توفرها فروع البنك المنتشرة في الكويت.

وينفرد فرع بنك الكويت الوطني في المطار بتوفير أجهزة السحب الآلي المتعددة العملات والمتاحة أمام المسافرين بــــ 6 عملات عالمية رئيسية وهي: الدينار الكويتي، الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي والريال السعودي، حيث تم اختيار موقع هذه الأجهزة في منطقتي الوصول والمغادرة وذلك لضمان توفير الخدمة لجميع المسافرين سواء كانوا من عملاء الوطني أو البنوك الأخرى.

ويوفر بنك الكويت الوطني أجهزة السحب الآلي المتنقلة في العديد من المناطق خلال أيام عطلة الأعياد الوطنية، كما يوفر البنك جهاز الصراف التفاعلي يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً في مطار الكويت الدولي مبنى الركاب T4 والأفنيوز.

كذلك قام الوطني بتوفير إمكانية السحب بعملتين إضافيتين وهما الريال السعودي والدينار البحريني من أجهزة الوطني للسحب الآلي المتعددة العملات المتواجدة عند منفذ النويصيب الحدودي.

هذا ويوفر بنك الكويت الوطني أرقام هواتف مجانية للتواصل مع عملائه خلال سفرهم إلى خارج الكويت، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية. وبالإمكان التواصل مع البنك على مدار الساعة في 9 دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، اسبانيا والإمارات العربية المتحدة. كما يمكن التواصل مع البنك في أي وقت من خلال خدمة الوطني عبر WhatsApp على الرقم +965 1801801.

كما يتيح بنك الكويت الوطني لعملائه التحكم بحساباتهم وإدارة شؤونهم المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت، إلى جانب خدمة التواصل مع الوطني التي تعمل على مدار الساعة لتلبية جميع احتياجات واستفسارات العملاء.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي: " أود أن أهنئ عملائنا بمناسبة الأعياد الوطنية وأؤكد لهم حرصنا على توفير كافة الخدمات المصرفية والمتاحة على مدار الساعة دون توقف من خلال فرعي المطار خلال أيام العطلة هذا بالإضافة إلى استعدادنا لزيادة عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي والتي يتم تحديثها باستمرار لتتضمن أحدث التقنيات المتطورة وتتمتع بأعلى درجات الأمان".

وأضافت العوضي "نحرص على حصول عملائنا من محبي السفر على تجربة سفر متميزة خلال فترة العطلات من خلال توفيرنا باقة متميزة من الخدمات التي تضمن لهم الحصول على العملات الرئيسية التي يحتاجون إليها أثناء السفر والبقاء على تواصل دائم معهم من خلال الخدمة الهاتفية وتلبية احتياجاتهم من إجراء كافة المعاملات المصرفية في فرعي المطار".

وأكدت العوضي على أن البنك يعمل على متابعة أجهزة السحب الآلي ومراقبة الحدود النقدية بها وتغذيتها بشكل مستمر، خاصة في المناطق التي تتسم بزيادة إقبال العملاء على عمليات السحب مثل المجمعات التجارية والأسواق وأماكن التنزه.

ويسعى بنك الكويت الوطني إلى توفير أفضل تجربة سفر لعملائه من خلال الخدمات والعروض الحصرية المتكاملة ليقدم لهم تجربة مصرفية فريدة ومميزة ومختلفة تلبي احتياجاته بشكل متكامل وتبدأ مع اتخاذه قرار العميل بالسفر وترافقه أثناء رحلته حتى يعود إلى الكويت مرة أخرى.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 68 فرعاً على مستوى الكويت، بالإضافة إلى شبكة واسعة تتخطى 13,500 من أجهزة نقاط البيع منهم أكثر من 11,700 جهاز بتقنية الدفع قريب المدى، الأكبر على مستوى الكويت. كما يتميز بنك الكويت الوطني بأكبر شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 327 من أجهزة السحب الآلي من ضمنها أكثر من 100 من أجهزة الإيداع النقدي.