محافظ البنك المركزي السعودي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام

أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:25 22/02/2020 حدث بتاريخ: 12:25 22/02/2020

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي يوم السبت إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4 بالمئة في 2019. لكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2 بالمئة بفعل انخفاض إنتاج النفط.