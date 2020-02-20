"زين" تُشارك مُستشفاها ودور الرعاية فرحة الأعياد الوطنية

تكريم زين على مُشاركتها

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:30 20/02/2020 حدث بتاريخ: 16:30 20/02/2020

نظّمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت مجموعة من الزيارات الاجتماعية إلى مُستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لمُشاركتهم فرحة وبهجة الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُبادرة زيارة المستشفيات ودور الرعاية التي تُنظّمها مرّات عديدة في مختلف المناسبات خلال العام تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تهدف هذه الزيارات الإنسانية إلى مشاركة فرحة وبهجة المناسبات والأعياد المختلفة وعلى رأسها الأعياد الوطنية لدولة الكويت، لتعكس بذلك روح الأسرة الواحدة والقيم النبيلة التي جُبل عليها أهل الكويت.

وبينت زين أن الزيارات التي قام بها فريقها التطوعي قد اتسمت بروح عائلية امتلأت بالأجواء الوطنية الجميلة، حيث تضمنت توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى وعائلاتهم والهيئة التمريضية التي تعتني بهم في مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب على الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الشركة أنها تهدف من هذه الزيارات التفاعلية التي تحرص على تنظيمها على مدار السنة إلى مشاركة المجتمع بمختلف أطيافه الفرحة خلال المناسبات الخاصة، حيث أنها تعتبر هذه المبادرات انعكاساً حقيقياً لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة في مجالات الاستدامة.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر فبراير بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من أجواء الفرحة والبهجة بأعياد الكويت الوطنية بين أطياف المجتمع كافة.