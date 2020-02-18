بنك الكويت الوطني أفضل بنك في جودة خدمة العملاء بالكويت للعام 2019

ممثلي بنك الكويت الوطني في حفل استلام الجائزة: غدير العوضي وحمد الورع وتامر علام وإيمان حسين ومحمد منصور

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:54 18/02/2020 حدث بتاريخ: 13:55 18/02/2020

حاز بنك الكويت الوطني على جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء بالكويت للعام 2019 ضمن مؤشر "سيرفس هيرو" لجودة الخدمة، وذلك للعام التاسع على التوالي.

وقد تسلم بنك الكويت الوطني الجائزة ضمن حفل تسليم الجوائز السنوية الذي أقامته مؤسسة "سرفيس هيرو" وبحضور ممثلي البنك من مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وهم: مدير إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي، مدير أول في إدارة الفروع المحلية حمد الورع، المدير التنفيذي للخدمة الهاتفية في بنك الكويت الوطني تامر علام، ومدير أول في إدارة جودة خدمة العملاء إيمان حسين ومدير الخدمة الهاتفية محمد منصور، بالإضافة إلى قيادات كبرى الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة بالسوق الكويتي.

ويُعد "سيرفس هيرو" من أبرز المؤشرات التي تقيس جودة الخدمة التي يتم تقديمها للعملاء وخاصة في ظل الشراكة التي تجمعه مع مؤشر رضا العملاء الأمريكي، وكذلك تطبيقه لمبادئ الجمعية الأوروبية لإبداء الرأي وبحوث التسويقESOMAR ، بالإضافة إلى تعاونه مع مجلس استشاري مستقل لضمان الالتزام بأفضل النتائج المحايدة والموضوعية، بما يعكس بدقة آراء العملاء.

وتستند جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء بنسبة 100% على تقييم المشاركين في الاستفتاء لمئات الشركات العاملة في الكويت. ويشمل المقياس ثمانية ركائز وهي: الثقة بالمنتج، سرعة الخدمة، جودة المنتج، السعر مقابل القيمة، موقع الشركة، سلوك الموظفين، مركز الاتصال والموقع الإلكتروني. كما يقوم المؤشر بقياس مستوى الرضا بصفة عامة.

وبهذه المناسبة أعلنت مدير إدارة الفروع المحلية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي قائلة: "نسعى إلى تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء من خلال حرصنا على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة والتي تناسب تطلعات عملائنا، معتمدين في ذلك على التواصل المستمر معهم من أجل تفهّم احتياجاتهم وإجراء دراسات واستطلاعات متعددة لكافة المنتجات والخدمات التي نقدمها قبل إطلاقها لضمان تطبيقها أكثر المستويات العالمية تطوراً".

وأضافت العوضي قائلة: "تساهم استراتيجيتنا للتحول الرقمي وبشكل كبير في زيادة مستوى رضا العملاء خاصة عندما تنعكس على المنتجات والخدمات الرقمية التي نقدمها، حيث زاد مستوى رضا العملاء على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إلى 95% خلال العام 2019 وقد جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق 17 خدمة جديدة بالإضافة إلى تحسينات مستمرة على مدار العام".

وتابعت العوضي قائلة: "لدينا خطة واضحة يقوم بتنفيذها فريق عمل محترف، يعمل في بيئة عمل مميزة تتسم بأعلى مستويات التنسيق بين كافة الأقسام والإدارات وذلك لضمان توفير أفضل خدمة للعملاء والمساهمة في إثراء تجربتهم المصرفية".

واختتمت العوضي حديثها متحدثة عن حرص بنك الكويت الوطني على تحفيز موظفيه لتقديم أفضل خدمة للعملاء، وذلك ليس فقط من خلال الاعتماد على الدورات التدريبية التقليدية فحسب، بل أيضاً عن طريق ابتكار وسائل جديدة ومتميزة للتواصل مع الموظفين وتقديم أفضل الخبرات لهم بأساليب حديثة وخارجة عن المألوف.

هذا وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق في الفترة الأخيرة العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي اتسمت بمستوى عالٍ من الجودة والتي حازت على ثقة العملاء، وأبرز تلك الخدمات تتمثل في التحديثات على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة المدفوعات الإلكترونية الأكثر تطوراً.