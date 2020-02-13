بنك الكويت الوطني في صدارة مؤسسات القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:43 13/02/2020 حدث بتاريخ: 11:43 13/02/2020

منحت الهيئة العامة للقوى العاملة بنك الكويت الوطني جائزة أعلى نسبة تعيين في الأيام الوظيفية على مدار عام 2019 وذلك على هامش مشاركة البنك في معرض توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص "لأنك تستاهل3 " الذي نظمته الهيئة الأسبوع الماضي بمنطقة الرقعي.

وتسلم مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني درع التكريم، وذلك تقديراً لدور البنك الرائد في دعم العمالة الوطنية من الشباب الكويتي من خلال توفير أفضل الفرص الوظيفية بالإضافة إلى توفير نخبة من البرامج التدريبية التي يوفرها البنك لطلبة الجامعات والمدارس بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل المستقبلي.

وشارك البنك كراعي بلاتيني لمعرض التوظيف الذي يهدف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل. حيث تأتي رعاية "الوطني" للمعرض تأكيداً على حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم بمتطلباته واحتياجاته من أجل تحديد مساراتهم المهنية وفقاً لذلك.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني "إن مشاركة البنك والتواجد الدائم في مختلف المعارض المهنية والوظيفية السنوية التي تنظمها العديد من الجهات تشكل فرصة هامة تتيح للبنك اختيار واستقطاب المواهب كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج من أجل الاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى البنك".

وأوضح العبلاني أن البنك يواصل تكريس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الكفاءات الوطنية وتشجيع الشباب الكويتي على اكتشاف الفرص الواعدة داخل مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن البنك يوفر للخريجين الجدد والمنضمين للعمل لديه أفضل البرامج التدريبية التي يتم إعدادها بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية لثقل مهارتهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية.

وخلال المعرض حرص موظفي مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني على التفاعل والتواصل المباشر مع الطلبة والرد على استفساراتهم وأسئلتهم بشأن الجوانب المختلفة لبيئة العمل وساعات الدوام والمسؤوليات المناطة بمختلف الوظائف داخل البنك.

ويلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير برامج تدريبية للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل، حيث يعد الوطني من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت دعماً لفئة الشباب.

كما تلتقي جهود الوطني في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية للاستثمار بالكوادر الوطنية وإعداد جيل مصرفي واعد. ويحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنّت تنظيم برامج تدريبية للشباب.