بدر الخرافي: زين تنهي عملية بيع وإعادة تأجير أبراجها في الكويت مع "آي إتش إس" بقيمة 130 مليون دولار

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:02 12/02/2020 حدث بتاريخ: 15:03 12/02/2020

أعلنت مجموعة زين أنها أنهت صفقة بيع وإعادة تأجير أبراجها في السوق الكويتية مع شركة آي اتش اس القابضة المحدودة (IHS Holding Limited).

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أنها أنجزت الصفقة مع شركة آي اتش اس القابضة - أكبر مشغل لأبراج الاتصالات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وثالث أكبر شركة للأبراج على مستوى العالم – والتي تقضي ببيع أكثر من 1620 برج اتصالات تقع في أماكن استراتيجية في جميع أنحاء السوق الكويتية مقابل 130 مليون دولار أمريكي (40 مليون دينار كويتي).

وبينت المجموعة أن عملية التقييم التي تم الاتفاق عليها، والبالغة 130 مليون دولار أمريكي، تأخذ في الاعتبار مساعدة الشركة في تعزيز كفاءتها التشغيلية، ومراعاة شروط التأجير مستقبلا، ومشاريع التوسعة في أبراج الجيل الخامس في جميع المناطق، علما أن عملية البيع ستكون لـ (هيكل) البرج والمرافق المساندة ، على أن تبقى كافة المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية ملكا لـ زين.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين كانت وقعت عقدا ملزما لبيع وإعادة تأجير أبراجها في السوق الكويتية مع شركة آي اتش اس القابضة المحدودة، وهي الخطوة التي وصفت بأنها أول عملية بيع وإعادة تأجير لأبراج اتصالات متنقلة في أسواق منطقة الشرق الأوسط يقوم بها مشغل اتصالات قائم فعليا.

وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها أنهت عملية البيع بعد حصولها على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، وبعد الدعم الذي وجدته من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) بتذليلها كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن أبراج الاتصالات تُصمم لحمل هوائيات الاتصالات اللاسلكية، وتتضمن الاتصالات اللاسلكية الراديو، والإنترنت، ويتطلّب بناء برج للاتصالات الكثير من التخطيط، وتوافر أشخاص أصحاب خبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفر الأدوات الملائمة، وفي هذه الصفقة فإن المقصود هنا هو بيع (هيكل) البرج والمرافق المساندة، على أن تبقى كافة المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية ملكا لـ زين.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي عن شكره لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لدورها في تسهيل إتمام هذا الاتفاق، وعلى دعم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) بتذليلها كافة العقبات لتسهيل هذه الصفقة، والتي وصفها بأنها ستعمل على خلق قيمة أكبر للمساهمين، خصوصا وأنها ستوفر مجالا أكبر للمجموعة في التوجه إلى الاستثمار بكثافة في الخدمات الرقمية، ذات العائد الأعلى.

وأضاف الخرافي قائلا " ستدفع هذه الخطوة باستراتيجة أعمالنا نحو آفاق جديدة في بيئة الأعمال، والتي تشهد المزيد من الاعتماد على الاقتصاد القائم على الخدمات الرقمية، حيث ستمنحنا مرونة أكبر في الوصول إلى مجالات النمو الناشئة في هذا المجال".

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة آي اتش اس القابضة المحدودة (IHS Holding Limited) سام درويش "يسرنا أن ننهي صفقة بيع الأبراج بنجاح مع مجموعة زين، ونتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة معا خلال السنوات القادمة في السوق الكويتية وخارجها".