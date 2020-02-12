بنك الكويت الوطني يرعى مسابقة النادي العلمي للعلوم والهندسة الثامنة

المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:49 12/02/2020 حدث بتاريخ: 14:49 12/02/2020

قدم بنك الكويت الوطني دعمه لمسابقة النادي العلمي للعلوم والهندسة الثامنة والتي تشمل 22 مجالاً في البحث العلمي والتصميم الهندسي (الابتكار) وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

ويأتي دعم بنك الكويت الوطني لهذه الجائزة انطلاقاً من حرصه على دعم البحث والابتكار وتنمية المهارات البشرية ولاسيما الطاقات الوطنية الشابة بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية ورؤية الاستدامة.

وقال المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن بنك الكويت الوطني يؤمن بأهمية هذا النوع من المسابقات في تشجيع وتنمية المواهب الشابة والطلاب، ومن هنا جاء دعمه للمسابقة تشجيعاً للطلبة على البحث العلمي وإتاحة المجال أمامهم لإبراز ابداعاتهم في مختلف المجالات.

كما نوه التركي إلى أن أهداف البرنامج تلتقي مع أهداف بنك الكويت الوطني في الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة وتنميتها، وتوفير الدعم للباحثين والمبتكرين من فئة الشباب إلى جانب توفير بيئة تنافسية لهم. يضاف إلى ذلك ان المسابقة تقدم مواهب جديدة وتساهم باكتشافها.

وأكد التركي أن البحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية في تطور المجتمعات وأنه لا بد لنا كمؤسسات لديها مسؤولية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه أن نأخذ على عاتقنا تشجيع الاهتمام بالبحث العلمي لأنه أساس تطور المجتمعات لما له من أثر مباشر وفعّال في خلق شباب مبدع، واعداده بالقدرات التنافسية والإنتاجية وتوجيهها بالشكل الأمثل.

ويستمر التسجيل في المسابقة طوال فترة العام الدراسي. وتقوم فكرة المسابقة على تبنى طلبة مشاريع لحل مشكلة في مجال التكنولوجيا أو العلوم أو الهندسة أو الرياضيات. وتخضع هذه المشاريع لتقييم لجنة تحكيم تضم في عضويتها أكاديميين. وتتوجه المسابقة للطلبة دون المرحلة الجامعية وهي تشهد اقبالا من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس الوزارة والتعليم الخاص والمعهد الديني. وفي ختام البرنامج، سيتم تنظيم معرض للمشاريع والأبحاث المشاركة يليه حفل تكريمي للفائزين.

وسيتم منح الفائزين شهادات مشاركة وشهادات تقدير وجوائز مالية وميداليات، فضلاً عن المشاركات الخارجية لتمثيل الكويت في المحافل الدولية على ان يتم منح ثلاثة جوائز كبرى لأفضل 3 مشاريع علمية.

وتأتي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الثامنة ضمن البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب 2020 للنادي العلمي، ويشتمل البرنامج كذلك على دورات تدريبية وورش عمل تتناول البحث العلمي والتصميم الهندسي.