بنك بوبيان يطلق حملة جديدة بالتعاون مع هارفي نيكلز لعملاء حساب بلاتينوم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:31 12/02/2020 حدث بتاريخ: 14:31 12/02/2020

أعلن بنك بوبيان عن اتفاقية شراكة لإطلاق حملة جديدة بالتعاون مع هارفي نيكلز( أحد ابرز وافخم العلامات التجارية لدى مجموعة الشايع ) تتضمن تجربة تسوق فاخرة وحصرية مع خبير مختص في الأزياء في الوجهة المميزة التي تجمع أفخم وأشهر العلامات التجارية العالمية ، بالاضافة الى قسائم هدايا تصل قيمتها لغاية 5000 آلاف دينار كويتي فقط لعملاء حساب بلاتينوم من بنك بوبيان .

وتم الاعلان عن هذه الشراكة خلال مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة بحضور المدير التنفيذي للعلامة التجارية في هارفي نيكلز والمصمم المعروف مساعد المطيري ومدير أول قسم التسويق في بنك بوبيان حمد حاجي .

وقال حاجي " تزامنا مع استمرارية البنك في طرح كل ماهو جديد ومميز لعملاءه اطلق بنك بوبيان تجربة التسوق الخاصة بعملاء شريحة بلاتينوم لتكون ضمن مجموعة متكاملة من أفضل العروض انطلاقا من فهم البنك لاحتياجات ومتطلبات هذه الشريحة من العملاء وتزامنا مع حملة " وقتك بلاتيوم" التي أطلقها البنك مؤخرا " .

وأوضح حاجي تبدأ الحملة من فبراير وتستمر حتى 15 من مارس 2020 بالتعاون مع هارفي نيكلز – الكويت حيث سيميز بنك بوبيان 20 عميلا فائزا من حساب بلاتينوم بفرصة الاستمتاع بقسائم هدايا من هارفي نيكلز تصل قيمتها الى 5000 دينار كويتي بالاضافة الى تجربة تسوق فاخرة وحصرية مع خبير مختص في الأزياء في الوجهة المميزة التي تجمع أفخم وأشهر العلامات التجارية العالمية

واضاف ان التعاون مع مجموعة الشايع يأتي انطلاقاً من حرص بوبيان على التعاون وإقامة الشراكات المميزة مع الاسماء المعروفة على مستوى السوق الكويتي وبما يمنح عملاء البنك التجارب المميزة التى يبحثون عنها .

وأكد حاجي على ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العروض المميزة التي تستهدف عدد اكبر من شرائح عملاء البنك مع الاهتمام المتواصل باحتياجات العملاء و التميز من خلال الريادة في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة للعملاء بما ينعكس ايجابياً على الخدمات التي نقدمها لعملائنا

وفي هذا الإطار قال نائب رئيس إدارة الأزياء الفاخرة في هارﭬـي نيكلز نيك والكر يسعدنا دوماً التعاون مع جهة مرموقة مثل بنك بوبيان خاصة في مثل هذا النوع من الحملات التي نحرص من خلالها على تقديم تجارب فريدة وحصرية لزبائننا، فهذا التعاون يجسد رؤية هارڤي نيكلز الكويت القائمة على أهمية "الرفاهية في كل ما نقوم به" وتقوم على الفخامة والسعي إلى بناء علاقات ميتنة مع الزبائن".

يذكر ان علامة هارﭬـي نيكلز التجارية تأسست في العام 1831 واليوم أصبحت واحدة من أهم الشركات العالمية في مجال الأزياء والموضة في المملكة المتحدة والعالم التي تشتهر بمنتجاتها المتنوعة والحصرية. وتقدم هارﭬـي نيكلز عدداً من العلامات التجارية الفاخرة للأزياء النسائية والرجالية والإكسسوارات ومنتجات التجميل والمأكولات.

تمنح هارﭬـي نيكلز زبائنها تجربة تسوّق فريدة وفاخرة، إذ تتوفّر لديها مجموعة مختارة من العلامات التجارية الراقية في عالم الأزياء والجمال والمأكولات، بالإضافة لتقديمها خدمة زبائن رائعة لدى كافة محلاتها.

يذكر ان بنك بوبيان قد اطلق مؤخرا ً حملة خاصة لعملاء بلاتينوم بالتعاون مع سفريات سوق سفر في الافينيوز تتضمن فرص عديدة للفوز من خلال الدخول في السحب على قسائم سفر يمكن للعملاء من خلالها الاستفادة منها للسفر حول العالم، هذا بالاضافة الى ما يتمتع بع عملاء بلاتينوم من مجموعة واسعة من الخدمات بأعلى مستويات الراحة والرفاهية لتجعل حياتهم أسهل وتوفر لهم الوقت.

** بوبيان " اسلوب للحياة "

نجح بنك بوبيان في السنوات الاخيرة في تغيير الكثير من المفاهيم التقليدية التى تتعلق بعمل البنوك والقطاع المصرفي بكافة اشكاله وهو ما انعكس بالتالي على مستوى الخدمات والمنتجات التى قدمها البنك لعملائه، حيث انه اكثر من مجرد بنك ، انه اسلوب حياة او life style ويأتي ذلك في إطار رؤية البنك الواضحة واستراتيجيته طويلة المدى للاستمرار في تأكيد موقعه كمؤثر رئيسي في القطاع المصرفي يدعم بقوة قيم الشفافية والابتكار والتميز في خدمة العملاء.

وتمكن بوبيان خلال العام الماضي ونتيجة لانجازاته فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات التى يقدمها وتفوقه في خدمة العملاء من حصد العديد من الجوائز العالمية ابرزها افضل بنك اسلامي في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس ومجلة ذا بانكر العالميتين الى جانب جائزة افضل بنك اسلامي في الكويت في خدمة العملاء من سيرفس هيرو بالاضافة الى تفوقه كافضل مؤسسة قطاع خاص على مستوى الكويت في خدمة العملاء .