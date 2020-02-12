"بليمز" يطلق تحديث تطبيقه الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:24 12/02/2020 حدث بتاريخ: 13:24 12/02/2020

كجزء من رسالتها في مساعدة العملاء باختيار وطرق تقديم الهدايا بأساليب متطورة، أعلنت شركة بليمز مؤخراً عن إطلاق الإصدار الحديث والأكثر تطوراً للتطبيق، حيث يضعهم هذا التحديث في مقدمة مجال طلب وتقديم الزهور والهدايا في المنطقة، مما يجعل استخدام التطبيق أسهل للعملاء بدءًا من طريقة الاختيار وحتى إيصال الطلب بالوقت والمكان المحدد.

أدرك منذ البداية، السادة المؤسسون للتطبيق، اللغة النفسية وراء الهدايا والزهور، ولاحظا حاجة السوق المحلية لمثل هذه النوعية من الخدمات، وقررا تأسيس تطبيق بليمز في عام 2012، كتطبيق يقدم للسوق منصة لتوصيل الزهور والهدايا حسب المناسبات العامة والخاصة.

اليوم وبعد سنوات من الخبرة في هذا المجال، ساهمت ردود أفعال العملاء على تحسين التطبيق، والارتقاء به إلى مستوى أعلى يواكب حاجات السوق المحلي والإقليمي.

وبهذا الصدد، صرح السيد سليمان الطراح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـبليمز:" بفخر نقدم هذا التطبيق للسوق كأكثر التطبيقات تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليضمن التجربة الاستثنائية لعملاء بليمز"

إن السوق الكويتي متطور وبشكل سريع في المجال التقني والتكنولوجي، ومواكبة التطبيقات الأخرى بات اعتيادياً، ولكن استباقها هو الأمر الاستثنائي، وهذا ما حرص عليه فريق بليمز منذ البداية. ولقد صنّف التطبيق كمنصة ذكية جداً، من ناحية تقديم الأفضل لتجربة المستخدمين الحاليين و المستخدمين الجدد. وعلّق السيد عثمان شوكت، رئيس تكنولوجيا المعلومات في بلميز:"إننا قمنا بتطوير هذا التطبيق بشكل كامل من داخل الشركة، بعد جمع آراء مستخدمي التطبيق، والعمل على تقديم ما يلزمهم من الناحية الفنية والتقنية ليشمل جميع أساليب الاستخدام المتبعة في شبكات الإنترنت العالمية"

يمكن تحميل التطبيق من الآن عبر جميع المتاجر الإلكترونية: أبل ستور، وجوجل بلاي للاستمتاع بالخدمات والمميزات الجديدة التي أضيفت مؤخراً لتغير الأسلوب المعتاد في طلب الزهور والهدايا.

شركة بليمز، تأسست في عام 2012، من أوائل المنصات الإلكترونية في مجال توصيل الزهور والهدايا في منطقة الخليج. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي جميع المناسبات العامة والخاصة للجميع.