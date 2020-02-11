انطلاق برنامج "تمكّن" لتدريب وتأهيل الجامعيين الكويتيين بدعم من بنك الكويت الوطني

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:39 11/02/2020 حدث بتاريخ: 16:39 11/02/2020

أطلق بنك الكويت الوطني وشركة "Creative Confidence" برنامج "تمكّن" لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل وذلك في إطار حرص البنك على تقديم فرص فريدة واستثنائية للكفاءات الوطنية. وقد كان في استقبال المتدربين كل من الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني والمسؤولين في شركة Creative Confidence.

ويستمر البرنامج الذي تم تصميمه لاستيعاب 32 متدرباً، والذي يتطلب التزامًا كاملاً منهم حيث يُعد بمثابة تجربة وظيفية بدوام كامل لمدة 10 أسابيع تنتهي في 20 أبريل 2020 يستضيف خلالها الوطني المتدربين في إدارات البنك المختلفة حيث تأتي مشاركة البنك كداعم استراتيجي، بينما تقدم Creative Confidence التدريب الذي يعمل على تطوير مهارات المتدربين ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني أن هذا البرنامج يمثل قيمة مضافة حقيقية لأن نتائجه تنعكس بشكل مباشر على سوق العمل باعتباره يوفر قوى عاملة كفوءة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الحياة العملية.

وأضاف العبلاني أن أهمية البرنامج تكمن في أنه يمثل فرصة استثنائية للكويتيين الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة في هذه المرحلة من حياتهم إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية بالتجارب والتحديات التي يتطلب منهم اجتيازها ليتحولوا إلى قوى عاملة حقيقية.

ولفت العبلاني إلى أن البرنامج يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليكتسبوا الخبرات اللازمة وليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل. ولهذا تكفل بنك الكويت الوطني بدعم البرنامج انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت والتزامه بتبني مثل هذه البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وامكاناتهم.

وبدورها، قالت رنا الرشيد – مدير التخطيط الاستراتيجي في Creative Confidence، إننا نتطلع بكل حماس وتفاؤل إلى مخرجات هذا البرنامج الذي يوفر فرصة غير مسبوقة لخريجي الجامعات للاستفادة منها ودخول سوق العمل من الباب العريض، ولا يمكن إغفال القيمة المضافة التي توفرها مشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج "تمكّن" لما لذلك من قيمة تدريبية مضافة سيوفرها للمشاركين.

كما أشادت الرشيد بالإقبال الشديد على البرنامج بحيث تم اختيار 32 متدرباً من ضمن أكثر من 650 طلباً تم تقديمه. واعتبرت أن ذلك يعد مؤشر ممتاز لمدى اهتمام الجامعيين باكتساب خبرات تؤهلهم لدخول سوق العمل ومدى وعيهم بأهمية مثل هذا النوع من التدريب لتعزيز مؤهلاتهم.

ولفتت الرشيد إلى أن برنامج تمكّن يوفر للمتدربين تجربة مبتكرة تساعدهم على مواجهة تحديات التوظيف أو التأسيس لأعمال خاصة بهم وذلك لأنه يرتكز على تطوير المهارات المطلوبة واكتساب الخبرات اللازمة. ولذلك فهو يمثل فرصة وجسر عبور للجامعيين للتحول إلى قوى عاملة حقيقية.

ويشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولاً إلى المراحل النهائية للاختبار فيما تشارك Creative Confidence كشركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج. https://www.creativeconfidence.co/tamakan/