بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 2.169 مليار جنيه مصري أرباحاً صافية في عام 2019

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ياسر الطيب

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:00 10/02/2020 حدث بتاريخ: 17:31 10/02/2020

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 2.169 مليار جنيه مصري (بما يعادل 39.6 مليون دينار كويتي) حتى نهاية عام 2019، مقارنة مع 2.002 مليار جنيه مصري (بما يعادل 34.2 مليون دينار كويتي) في نهاية عام 2018، بنمو بلغ 8.31%.

وارتفعت صافي القروض والتسهيلات للعملاء مع نهاية عام 2019 بواقع 5,40 % لتبلغ 31,55 مليار جنيه مصري مقارنة مع 29,93 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر لعام 2019، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 51,57 مليار جنيه مصري ونمت حقوق الملكية بنسبة 6,31 % لتبلغ 8,01 مليار جنيه مصري مقارنة مع 7,54 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر لعام 2019.

وشهد صـافــى الدخل من العائـــد نمواً بنسبة 11,53 % ليبلغ 3,09 مليار جنيه مصري مقارنة مع 2,77 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2018 وسجل صافــى العائد من النشـــــاط زيادة بنسبة 9,01 % ليبلغ 3,77 مليار جنيه مصري مقارنة مع 3,46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2018.

وحقق البنك نمواً في العائد على متوسط الأصول بنسبة 0,13 % لتبلغ 3,15 % مقارنة مع 3,02 % في نهاية ديسمبر لعام 2018، كما نمت الاستثمارات بواقع 31,83% لتبلغ 21,95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2019، وذلك بالمقارنة

مع 16,65 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر لعام 2019.

وتعقيباً على تلك النتائج المالية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: "إن النمو القوي الذي يحققه الوطني – مصر عاماً تلو الآخر يثبت من جديد صحة رهان مجموعة الوطني منذ أكثر من 12 عاماً على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري".

وأوضحت البحر أن الوطني مصر يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة والتي قامت مؤخراً بتطوير استراتيجية تستهدف قطاع التجزئة المصري، وذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت عن تزايد معدلات الثقة في السوق المصرية.

وأضافت البحر أن الوطني – مصر أصبح له بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري كما أنه يعد من بين الأسرع نموّاً بالسوق المصرفية المصرية، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد في الوقت ذاته السير بشكل جيد نحو التوسع في هذا السوق وشغل مكانة أكثر تقدماً بين البنوك المصرية.

وأكدت البحر على أن البنك يعمل في الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية في السوق المصري من أجل تحقيق مزيداً من النمو والتكامل بين عملياته الدولية وبما يخدم استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك خاصة وأن مساهمة الوطني مصر تبلغ الآن قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.

وأشارت إلى أن الوطني-مصر يستهدف تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها للاستجابة لطلب السوق المتزايد وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب إن أرباح عام 2019 تعكس مواصلة الأداء والنمو القوي في معظم مؤشرات البنك المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال حصيف يقوم بالأساس على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبى احتياجات العملاء.

وأوضح أن نتائج عام 2019 تعكس ما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتميز بخبرات مصرفية واسعة.

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري.

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه أكثر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

وحول المسئولية الاجتماعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول المجموعة إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسئوليته الاجتماعية لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع وأبناءه في جميع المجالات، إذ أن "المسئولية الاجتماعية" تعد أحد ركائز مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة والتي تهدف الى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية. وفى هذا الإطار قام الوطني- مصر بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 من خلال تبني سياسية جديدة للمسئولية المجتمعية تهدف الى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية:

- محور التنمية الاقتصادية

- محور التنمية العمرانية للمناطق الفقيرة

- محور توفير فرص تعليم

- محور توفير رعاية صحية

وذكر الطيب أن الوطني - مصر يتطلع الى تعزيز دوره التنموي من خلال تبنى أحدث المبادرات التنموية التي تم ترويجها من قبل الدولة المصرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.

وأشار إلى أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملاءه على

مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الرابعة عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.