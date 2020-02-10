"زين" توقّع مُذكّرة تفاهم مع شركة التمدين العقارية

الروضان والمرزوق أثناء توقيع مُذكّرة التفاهم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:07 10/02/2020 حدث بتاريخ: 14:07 10/02/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيعها لمُذكّرة تفاهم مع شركة التمدين العقارية إحدى الشركات التابعة لمجموعة التمدين، وذلك لتوفير مجموعة من أحدث الحلول والخدمات الذكية المُدعّمة بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G في الأبراج السكنية الثلاث الخاصة بمشروع "تمدين سكوير" العقاري في منطقة صباح السالم، لتكون بذلك الأبراج السكنية الذكية الأولى في الكويت المُدعّمة بـ 5G.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن توقيع الاتفاقية جاء على هامش مُشاركتها كراعٍ استراتيجي لمعرض كويتك الدولي 2020 في أرض المعارض الدولية بمشرف، وذلك بحضور كُل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية محمد عبدالحميد المرزوق، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للعلاقات الاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ومسؤولي الإدارة التنفيذية من الشركتين.

وأوضحت زين أنها ستقوم بموجب مُذكّرة التفاهم بتقديم مجموعة من أحدث الحلول والخدمات الذكية للاتصالات وأمن المنازل في الأبراج السكنية الثلاث الخاصة بمشروع "تمدين سكوير" العقاري الواقع في منطقة صباح السالم، وهي الحلول التي ستكون مُدعّمة بشكل كامل بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G الثورية، وستشمل خدمة تغطية الإنترنت فائق السرعة بتكنولوجيا 5G، وحلول مُراقبة الڤيديو VSaaS لتسجيل الڤيديو وتخزينه ومُشاهدته عن بعد وتنبيهات الإدارة الخاصة به، وحلول الأمن السيبراني بأنواعها، بالإضافة إلى خدمات وحلول محفظة Zain LIFE للمنزل الذكي للشقق السكنية داخل الأبراج، والتي تشمل كاميرات المراقبة الداخلية، والأجراس الذكية، ومستشعرات الحركة، وكاشفات الدخان الذكية، وغيرها الكثير.

ويعتبر مشروع "تمدين سكوير" أحد أكبر المشاريع العقارية في الكويت وعنواناً متميزاً للسكن والتسوق والضيافة، ويضم ثلاث أبراج سكنية بعدد 40 طابقاً لكل منها، مما يجعله من أعلى الأبراج السكنية في الكويت، ويقع في موقع استراتيجي بمنطقة صباح السالم مع إمكانية الوصول إليه عبر طريقين رئيسيين في الكويت هما طريق الفحيحيل السريع وطريق الدائري السادس السريع، ويضم 256 شقة سكنية مطلة على البحر، ومركز تسوّق يضم 74 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مبنيين للشقق الفندقية وفندق أعمال، وذلك على مساحة 37 ألف متر مربع.

وخلال توقيع الاتفاقية، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: " سعداء اليوم بالإعلان عن توقيعنا لمُذكرة التفاهم مع زملائنا في شركة التمدين العقارية لتطوير أول أبراج سكنية ذكية بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G في الدولة، فهذه الشراكة ماهي إلا انعكاسٌ صريح لدور زين الرائد كشريك رئيسي في صنع مُستقبل الحياة الذكية في الكويت، وذلك من خلال تزويدنا للحلول التكنولوجية الأحدث والأكثر تطوراً لقطاع الأعمال المحلّي ووفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية ".

وأضافت الروضان: " في السنوات القليلة الماضية، وضعنا نصب أعيننا عدداً من الأهداف الاستراتيجية التي نُبدي من خلالها التزامنا التام بالتوسّع في تطبيقات الحياة الذكية والتحوّل الرقمي في الدولة، وذلك للمُساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت (كويت جديدة 2035) المنبثقة عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035، وبهذه الشراكة اليوم، فنحن نضع خطوة جديدة إلى الأمام في سبيل تحقيق هذه الأهداف ".

وبينت الروضان بقولها: " تأكيداً على ريادتها، كانت زين شركة الاتصالات الأولى التي أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس 5G تجارياً العام الماضي في الخليج عبر السوق الكويتي وبتغطية شاملة لكافة مناطق الكويت، فبينما يتجه قطاع الاتصالات الآن إلى مرحلة التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، كان من البديهي أن شبكات الاتصالات المتنقلة لم تملك القدرة على إرضاء الاحتياجات المستقبلية لقطاعات الأعمال وفق ما هو موجود على أرض الواقع آنذاك، ولذلك فإن استباقنا بطرح خدمات الجيل الخامس بشكل مبكر عالمياً جاء لمواكبة التغير النوعي في سلوكيات الاستخدام في كافة مجالات الحياة ".

وتابعت الروضان: " بعد نجاحنا في تصميم وبناء شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، نحن فخورون أن نعلن أن تكنولوجيا 5G ستكون هي حجر الأساس وراء جميع الحلول والخدمات التي سنوّفرها للأبراج السكنية الثلاث الخاصة بمشروع "تمدين سكوير"، مما سيجعلها الأبراج السكنية الذكية الأولى في الكويت المُدعّمة بتكنولوجيا الجيل الخامس، ونحن متشوقون لما ستُقدّمه هذه التكنولوجيا الثورية من خدمات عبر شبكتنا الأكبر والأكثر تطوراً في الكويت ".

وخلال توقيع مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية محمد عبدالحميد المرزوق: " يسرّنا اليوم أن نوقّع مُذكّرة التفاهم مع زين لتزويد الأبراج السكنية التابعة لمشروعنا "تمدين سكوير" بأحدث الحلول المُبتكرة وخاصةً تقنيات الجيل الخامس 5G لتكون الأبراج السكنية الذكية الأولى من نوعها في الكويت، هذا إلى جانب تميّزها بمزيج من الابتكار والتصميم الذكي وأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى المرافق والخدمات رفيعة المستوى لتكون عنواناً متميزاً يتمتع سكانه بنمط حياة جديد ذا طابع عصري ".

وأضاف المرزوق قائلاً: " وقع اختيارنا على زين لتزويد أبراج مشروع "تمدين سكوير" بأحدث تقنيات الاتصالات وأمن المنازل كونها المزوّد الرائد للخدمات الرقمية الأحدث والأكثر تطوراً في الكويت، فقد حرصنا على تقديم باقة مُتكاملة لتجربة سكن وتسوق وترفيه شاملة لعملائنا تعمل عبر أحدث التقنيات والحلول وتستند وفق أعلى المعايير العالمية، حيث نهدف من خلال هذا المشروع إلى إعادة تعريف المشاريع العقارية السكنية بشكل مميز وغير مسبوق، وتقديم قيمة مُضافة للقطاع العقاري في الدولة بشكل مُتجدد ".

وأعلنت زين مؤخراً عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض "كويتك" الدولي 2020، والذي يعتبر من أكبر الفعاليات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مستوى دولة الكويت، وهدف إلى تقديم حلول فعالة لأجهزة الدولة المختلفة بما يخدم احتياجات المجتمع من مؤسسات وأفراد بشكل أكثر فعالية.

وأشارت الشركة إلى أن رعايتها قد أتت لتؤكّد على التزامها بالتواجد في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، وخاصةً الأنشطة والمشاريع المتعلقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يمر العالم أجمع اليوم برحلة التحول الرقمي الشامل، وأبدت زين التزامها واستعدادها لأن تكون أحد العوامل الرئيسية لنجاح عملية التحول الرقمي التي تمر فيها دولة الكويت.

وقامت زين من خلال جناحها الخاص في معرض "كويتك" الدولي بتقديم نماذج لأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة في تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، وذلك استناداً على الركائز السبع الرئيسية التابعة لخطة التنمية لدولة الكويت ورؤية "كويت جديدة" بحلول العام 2035، حيث تعتبر زين نفسها شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف هذه الخطة.

وعكست مشاركة زين في المعرض دورها الرئيسي كشركة وطنية رائدة في التفاعل مع مختلف المشاريع التخطيطية والتطويرية التي تسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً وكونها تُمثّل القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خطط التنمية للدولة بل وأحد ركائزها الأساسية.

وتؤمن زين إيماناً شديداً بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة.