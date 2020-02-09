بنك الكويت الوطني و"زين" يوقّعان اتفاقية تعاون لخدمة أكبر قاعدة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت

محمد العثمان وحمد المرزوق أثناء توقيع الاتفاقية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:00 09/02/2020 حدث بتاريخ: 12:00 09/02/2020

وقع كلاً من بنك الكويت الوطني وشركة "زين" المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت اتفاقية تعاون يُقدم بموجبها الطرفان مجموعة من الخصومات والمميزات الفريدة من نوعها لعملائهما من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يُشكّلون أكبر قاعدة عملاء مُشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت.

وقد جاء توقيع الاتفاقية على هامش معرض كويتك الدولي 2020 في أرض المعارض الدولية بمشرف، وذلك بحضور كُل من الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ومسؤولي الإدارة التنفيذية من المؤسستين.

وتقدم زين بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من الخصومات والمميزات الفريدة من نوعها على خدمات "زين أعمال" لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقات الوطني، وهي الخدمات التي توظّف أحدث الحلول التكنولوجية والتي تم تصميمها خصيصاً لضمان أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية واستمرارية العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيُقدّم بنك الكويت الوطني أيضاً عدداً من الخصومات والأسعار الخاصة على البطاقات والخدمات المُخصصة لعملاء البنك من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عند قيامهم بفتح حساب جديد لدى "زين أعمال".

ومعلقاً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع بنك الكويت الوطني اليوم لتقديم قيمة مُضافة لأكبر قاعدة عملاء مُشتركة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، خاصةً ومع النمو الكبير الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في البلاد، والتزايد الكبير في عدد المُبادرين المُبدعين من الكويتيين الشغوفين بالعمل والإنجاز والمُساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلّي".

وأضاف المرزوق قائلاً: "كما أن زين هي المزوّد الأكبر والأكثر ريادةً للخدمات الرقمية في الكويت، فإن الوطني هو كذلك الأكبر والأكثر ريادةً في تقديم الخدمات المصرفية في الدولة، ولهذا فقد كان لزاماً علينا أن نضع يداً بيد لخدمة المُبادرين الكويتيين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يُشكّلون الفئة الأكثر حيوية من مجتمع الأعمال وقادة مُستقبل الاقتصاد الوطني، ويمثل هذا التعاون انعكاس لدورنا كمؤسسات رائدة في القطاع الخاص الكويتي".

وبيّن المرزوق: "لقد أطلقنا مؤخراً تطبيق Zain SME الجديد كلياً لعملائنا من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونُقدّم لهم من خلاله مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية التي تشمل الاشتراك الفوري في حلول "زين أعمال" المُبتكرة بشكل رقمي تماماً ومن غير الحاجة للحضور الشخصي أو استعمال الأوراق، لتكون زين شركة الاتصالات الأولى والوحيدة في الكويت التي تُطلق هذه المنصّة الرقميّة المُتكاملة، وها نحن اليوم نستكمل جهودنا لخدمة هذه الفئة المُنتجة من المجتمع بتوقيع هذا التعاون مع البنك الأكبر والأعرق في الكويت".

واختتم المرزوق بقوله: "نحن في زين نُدرك جيداً دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، فهي تُمثّل جُزءاً كبيراً من قنوات الإنتاج في الدولة، بل وهي لاعب أساسي في العملية التنموية لاقتصادنا الوطني، ولهذا فنحن مُلتزمون دائماً بتقديم الحلول والخدمات الأكثر تطوراً لهم كوننا المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت والمنطقة".

وخلال توقيع الاتفاقية، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: "سعداء بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة رائدة بحجم شركة زين، لنشكل معاً داعم رئيسي لرواد الأعمال من الشباب الكويتي الذي ينتظره مستقبل واعد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا في بنك الكويت الوطني لسنوات طويلة أقمنا على مدارها شراكة استراتيجية مع أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، في ظل ما نتميّز به من تغطية فروعنا في كافة أنحاء الكويت والانتشار الجغرافي لعملياتنا الدولية بالأسواق الرئيسية في المنطقة، إلى جانب ما نمتلكه من خبرات واسعة وفريق عمل احترافي قادر على المساهمة في رسم طريق النجاح لتلك الطاقات المبدعة".

وأضاف العثمان: "نحرص في بنك الكويت الوطني على تقديم الدعم والاستشارات والخدمات المصرفية المتميزة لرواد الأعمال والذين تربطنا بهم علاقة وثيقة تنمو وتتطور بالتزامن مع تحول أفكارهم التي دائماً ما تثري قطاع الأعمال في الكويت لتصبح كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً، وقيمة مضافة في طريق تنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035".

وأكد العثمان على دور بنك الكويت الوطني الذي يتخطى كونه مؤسسة مصرفية، إلى تقديم النموذج لتلك الشركات التي ترتكز أعمالها على أحدث الحلول التكنولوجية، وذلك في ظل ما يحرزه البنك من تقدّم في تنفيذ استراتيجيته للتحوّل الرقمي والتي انعكست على تقديم خدمات رقمية متطورة والعديد من التحسينات إلى الخدمات القائمة وفي مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل.

واختتم العثمان قائلاً:"نسعى دوماً إلى التواصل مع رواد الأعمال ولهذا أطلقنا مؤخراً سلسلة من الحلقات النقاشية التي يتم عقدها في حديقة الشهيد، حيث يستعرض فيها شركائنا من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاربهم المميزة والتي تروي حرص بنك الكويت الوطني إلى الوقوف دوماً بجانبهم وأن يسطر معهم قصص نجاحهم التي تدعو للفخر بذلك الشباب الكويتي الواعد".

ويتواجد فريق الخدمات المصرفية للأعمال بأغلب فروع بنك الكويت الوطني المنتشرة في كافة المناطق لتقديم خدمات مالية شاملة لا تقتصر على المعاملات المصرفية فقط، بل تتسع لتقديم حلول ذكية لخدمات الدفع وتحويل الراتب والخدمات المصرفية للموظفين وتأمين الخدمات المصرفية للأعمال، هذا إلى جانب التسهيلات الائتمانية والتمويل التجاري، وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية التنافسية بالتعاون مع الوطني للاستثمار الذراع الاستثماري للبنك.

بينما أوضحت زين أن هذه الشراكة تأتي من منطلق التزامها بتقديم العروض الأكثر تميزاً لقطاع الأعمال الكويتي، وخاصةً فيما يتعلّق بالخدمات والحلول الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر جزءاً أساسياً في نمو الاقتصاد الوطني، حيث يأتي التزامها تماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي.

وتؤمن زين إيماناً شديداً بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة.