انطلاق معرض "كويتك الدولي 2020" من 6-9 فبراير

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:22 05/02/2020 حدث بتاريخ: 18:28 05/02/2020

يفتتح يوم غدا الخميس الحدث التكنولوجي الأكبر والأول من نوعه في الكويت، معرض"كويتك الدولي 2020"، وذلك في العاشرة صباحا بأرض المعارض الدولي بمنطقة مشرف صالة رقم 6 وذلك بحضور رؤساء ومديري الشركات المشاركة في فعاليات المعرض ويمتد في الفترة من 6-9 فبراير الجاري.

وذكرت مجموعة« UCS» المنظمة للمعرض في بيان صحافي: ان الحدث التكنولوجي الأكبر سيقام تحت رعاية استراتيجية من شركة زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في دولة الكويت وبيت التمويل الكويتي وشركة«VOLVO» وارعي حكومي ممثلا في الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وراعي رئيسي ممثلا في شركات البابطين و«HUAWEI و«SAMSUNG» وراعي بلاتيني ممثلا فيشركة«NOKIA» وراعي ماسي وهو بنك الخليج وعدد اخر من الرعاة والشركات المتخصصة.

وأكدت المجموعة في البيان : ان المعرض يأتي اتساقاً مع توسع الدولة في تقديم خدماتها، عبر تطبيقات الهاتف النقال والتطبيقات الالكترونية، ويهدف لايجاد ملتقى بين صناع القرار وبين الشركات والأف ارد، في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وخلق الفرص للشركات والمؤسسات المتخصصة للتعرف على المشاريعوالفرص المطروحة وإيجاد آلية للتواصل من خلال عرض الخدمات والمنتجات.

وأضاف بيان المجموعة المنظمة: أن المعرض ينقسم لحدثين الأول هو معرض «كويت تكنولوجي» والذي سيمنح الشركات المتخصصة الفرصة ف ي إظهار منتجاتها وتطبيقاتها الجديدة ويفتح المجال لتبادل الأفكار والمعلومات حول صناعة الاتصالات والتكنولوجيا ونظم المعلومات والتطبيقات الذكية بما في ذلك الاطلاععلى الاستراتيجيات الجديدة وتكوين شراكات مع كبري الشركات المشاركة وذلك من خلال الالتقاء وجها لوجه مع اكبر صناع القارر والباحثين والمهنين في هذا القطاع .

أما الحدث الثاني فهو معرض «كويتك شوبر»، وهو المعرض الوحيد المتخصص في البيع المباشر في مجال الاتصالات والهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقاتها والذي يعتبر فرصة فريدة لجميع الشركات والمؤسسات المتخصصة بالتواجد والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأكدت المجموعة في ختام البيان أن الشركات المشاركة في المعرض ستقدم أفضل العرو ض. ودعت المواطنين والمقيمين ل ز يارة المعرض من الساعة ً 10 الذي سيستقبل زواره يوميا وحتى ً 10 صباحا ً مساء للاطلاع على الخدمات والمعروضات القيمة والاستفادة من العروض المتميزة خلال فترة المعر ض .