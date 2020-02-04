البنك التجاري يستضيف طلبة مدرسة دسمان ثنائية اللغة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 18:54 04/02/2020 حدث بتاريخ: 18:54 04/02/2020

استقبل البنك التجاري الكويتي طلبة مدرسة دسمان ثنائية اللغة، حيث قاموا بزيارة ميدانية لقسم التسويق وقطاع التواصل المؤسسي، وتم إطلاعهم وتعريفهم بمعلومات توعوية وتثقيفية بسيطة عن المهام اليومية التي يقوم بها هذان القطاعان.

هذا، وقد صاحب الطلبة في هذه الزيارة الميدانية موظفو قطاع التواصل المؤسسي وموظفو قسم التسويق بالبنك، وقدموا شرحاً وافياً للطلبة عن طبيعة العمل في المجال المصرفي بشكل عام، وفي هذين القطاعين بشكل خاص، في إطار تفاعلي تم الرد فيه على كل الأسئلة التي طرحها الطلبة عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.

وتأتي هذه الزيارة، واستقبال البنك لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من منطلق إيمانه بأهمية تعريفهم بطبيعة عمل البنوك بصورة مبسطة، حيث يرى البنك أنه من الأهمية بمكان توفير كل سبل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل دمجهم في نسيج المجتمع الكويتي، فضلا عما يدركه البنك من ضرورة إطلاعهم على طبيعة عمل بعض قطاعات وإدارات البنوك، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بمجال دراستهم لموضوعات مرتبطة بهذا الشأن.

وفي نهاية الزيارة، أعربت إدارة مدرسة دسمان ثنائية اللغه عن شكرها وتقديرها للبنك التجاري على استضافته لطلاب المدرسة، ما مكنهم من الاطلاع العملي على جوانب هامة حول ممارسة العمل المصرفي.