بنك بوبيان يرعى معرض اكسبو ايطاليا الكويت بمشاركة اكثر من 100 شركة ايطالية

المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:00 04/02/2020 حدث بتاريخ: 17:07 04/02/2020

أعلن بنك بوبيان عن رعاية معرض اكسبو ايطاليا الكويت الذي يقام في الفترة من 6 الى 8 فبراير الحالي في ارض المعارض بمشرف بمشاركة اكثر من 100 شركة ايطالية تبحث عن تطوير فرص التعاون مع السوق الكويتي.

وقال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون "تأتي رعاية بوبيان لهذا الحدث انطلاقا من حرصنا على دعم الشركات الناشئة في مختلف قطاعات الاعمال لاسيما وان المعرض يضم مجموعة من الشركات الايطالية التى تبحث عن فرص التعاون ".

واضاف " يمثل الحصول على تراخيص الوكالات العالمية ( الفرانشايز ) فرصا استثمارية يبحث عنها الكثير من الشباب الراغب في العمل الحر والانطلاق في عالم الاعمال " موضحا ان معرض اكسبو ايطاليا الكويت يمثل فرصة لهؤلاء الشباب للتعاقد والاتفاق مع العلامات التجارية المميزة ، حيث من المخطط ان يتم اقامة ورشة تعريفية بمفهوم الفرانشايز في المقر التدريبي للصندوق الوطني قبل افتتاح المعرض.

وأكد السعدون ان معرض اكسبو ايطاليا يعد من المعارض التي تهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشباب وهي بالاساس الفئة المستهدفة حالياً ، حيث يوفر افكار تجارية ناجحة ومطبقة في مختلف القطاعات بإيطاليا للشباب الكويتي الراغب بتقديم طلب التمويل من الصندوق الوطني وانشاء مشاريعهم الخاصة كما يوفر مجموعة من الخدمات الاستشارية العملية و القانونية المجانية خلال ايام المعرض وذلك لتوجيه المبادر لاختيار افضل مشروع تجاري ايطالي لتوقيع عقد الفرانشايز .

هذا بجانب وجود شركة متخصصة بدراسات الجدوى تكون على استعداد لاعداد دراسات الجدوى للمبادر بعد الاتفاق مع الشركة الايطالية للتقديم على طلب التمويل من الصندوق الوطني.

** بوبيان ودعم قطاع الاعمال

من ناحية اخرى قال السعدون أن بنك بوبيان منذ بدأ في تأسيس إدارة مصرفية الأعمال وضع نصب عينيه ان يقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية والحلول المصرفية الذكية التي تتمتع بالسهولة والسلاسة و تفهم احتياجات هذه المشروعات وهو ما يقوم به مجموعة من موظفينا الشباب الذي يقدم استشاراته على مدار الساعة لأصحاب هذه المشروعات بالإضافة إلى فهم طبيعة الشباب الكويتي وما يبحث عنه دائما بمجرد التفكير في تأسيس مشروع خاص به .

وعن إدارة قطاع الأعمال أوضح السعدون ان هناك العديد من الخدمات المصرفية التي يقدمها بوبيان لقطاع الاعمال كإدارة حسابات الشركة ، وتقديم الطلبات، والاطلاع على الأرصدة، والحصول على تفاصيل الحساب، وتنفيذ العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت مثل تحويل رواتب الموظفين و خدمات التحويل المحلية و الدولية وطلب دفاتر الشيكات وشهادات التدقيق و الاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة الإيداع وغيرها .

كما تتضمن خدمة تحويل رواتب الموظفين وغيرها من الحوافز بسرعة وسهولة عبر الإنترنت الى جانب اجهزة نقاط البيع التى تسهل عملية البيع في الشركات وتجعلها أكثر سلاسة وأمانًا مع توافر كل امتيازاتها ، كما يمنح بوبيان ايضا لقطاع الاعمال مزايا بوابة الدفع المصممة للشركات وتجار التجزئة والتى تمكنهم من إدارة المعاملات التجارية عبر الإنترنت .

واشار السعدون إلى أن سلسلة الحلول والخدمات المصرفية تتضمن خدمة ePay وهي خدمة تحصيل المدفوعات التي يقدمها بنك بوبيان للشركات لتمكينها من تحصيل المدفوعات عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم الفاتورة إلى عملائها الذين يمكنهم الدفع عبر الانترنت باستخدام بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم، هذا الى جانب تصميم بطاقة فيزا الائتمانية للشركات خصيصاً لتقدم لحاملي البطاقات مجموعة استثنائية من المزايا والفوائد وتعطيهم فرصة للحصول على مجموعة كبيرة من العروض والتجارب الفريدة من أرقى العلامات التجارية العالمية الرائدة.