"زين" الراعي الاستراتيجي لمعرض كويتك الدولي 2020

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:49 04/02/2020 حدث بتاريخ: 12:57 04/02/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض كويتك الدولي 2020 الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه في الكويت، والذي يُقام في الفترة من 6 – 9 فبراير الجاري في أرض المعارض الدولية بمشرف – قاعة 6 بتواجد أكبر الشركات المحلية والعالمية من قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها للمعرض تأتي من منطلق التزامها بالتواجد في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، وخاصةً الأنشطة والمشاريع المتعلقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يمر العالم أجمع اليوم برحلة التحول الرقمي الشامل، وأبدت زين التزامها واستعدادها لأن تكون أحد العوامل الرئيسية المُساهمة في نجاح عملية التحول الرقمي التي تمر فيها دولة الكويت.

وأوضحت زين أنها ستقوم ومن خلال جناحها الخاص في معرض "كويتك" الدولي بتقديم نماذج لأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة التي توفّرها لتمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، وذلك من خلال محفظة Zain LIFE لأحدث حلول المنزل الذكي، وخدمات التقنيات المالية Fintech، وأحدث حلول "زين أعمال" الموجهة لقطاع الهيئات والشركات من مؤسسات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى آخر وأحدث الخدمات التي تُقدّمها شركتها التابعة "زين درون" للطائرات بدون طيار، والتي تشمل خدمات مبتكرة وحلول مميزة في مختلف المجالات والصناعات بهدف تسريع النمو ومساعدة المؤسسات على الاستفادة من إنترنت الأشياء (IoT) بطريقة فعالة وأكثر أمانًا، وتعزيز الكفاءة بحيث توّفر حلولًا مُتخصّصة حسب الطلب مع توفير أنظمة فنية وبيانات تحليلية متقدّمة لصالح الحكومات والشركات.

ويُعتبر معرض "كويتك" الدولي 2020 من أكبر الفعاليات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مستوى دولة الكويت، حيث يهدف إلى تقديم حلول فعالة لأجهزة الدولة المختلفة بما يخدم احتياجات المجتمع من أفراد ومؤسسات بشكل أكثر فعالية، وتعكس مشاركة زين في المعرض دورها الرئيسي كشركة وطنية رائدة في التفاعل مع مختلف المشاريع التخطيطية والتطويرية التي تسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً وكونها تُمثّل القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خطط التنمية للدولة بل وأحد ركائزها الأساسية.

ويهدف معرض كويتك الدولي إلى إيجاد ملتقى بين صناع القرار وبين الشركات والأفراد في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى خلق الفرص للشركات والمؤسسات المتخصصة بالتعرف على المشاريع والفرص المطروحة وإيجاد آلية للتواصل من خلال عرض الشركات لخدماتها ومنتجاتها بالمعرض وبما يسهم أيضاً في تطوير البنية التحتية للمشروعات التنموية المختلفة.

وينقسم المعرض لحدثين، الأول هو معرض "كويت تكنولوجي" الذي يمنح الشركات المتخصصة إظهار منتجاتها وتطبيقاتها الجديدة، ويفتح المجال لتبادل الأفكار والمعلومات حول صناعة الاتصالات والتكنولوجيا ونظم المعلومات والتطبيقات الذكية، بما في ذلك الاطلاع على الاستراتيجيات الجديدة وتكوين شراكات مع كبرى الشركات المشاركة، وذلك من خلال الالتقاء وجهاً لوجه مع أكبر صناع القرار والباحثين والمهنيين في هذا القطاع.

أما الحدث الثاني، معرض "كويتك شوبر"، هو المعرض الوحيد المتخصص في البيع المباشر في مجال الاتصالات والهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقاتها، والذي يعتبر فرصة فريدة لجميع الشركات والمؤسسات المتخصصة بالتواجد والتفاعل المباشر مع الجمهور وتقديم أفضل العروض، هذا إلى جانب استفادة الزائرين من العروض المخفضة والحصرية المقدمة في المعرض عبر البيع المباشر من قبل الشركات.