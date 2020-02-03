بنك الكويت الوطني أول من يطلق خدمة Garmin Pay في الكويت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:48 03/02/2020 حدث بتاريخ: 16:56 03/02/2020

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق خدمة Garmin Pay، والتي تمكن العملاء من إتمام المدفوعات بلمسة واحدة من خلال ساعة "جارمن" الخاصة بهم والتي تدعم هذه الخدمة. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن سعي بنك الكويت الوطني إلى التقديم للعملاء أحدث وسائل الدفع الرقمية، والتي تتماشى مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة.

ويُعد بنك الكويت الوطني أول بنك يدعم خدمة Garmin Pay في الكويت، وذلك تأكيداً لريادته في إطلاق الخدمات التكنولوجية المتطورة وتوفير وسائل الدفع المبتكرة لعملائه.

ويمكن لعملاء الوطني تفعيل الخدمة عن طريق إضافة تفاصيل بطاقتهم الائتمانية إلى جهاز "جارمن" الخاص بهم، وبالتالي يمكنهم إتمام عمليات الدفع المختلفة من خلال الساعة الذكية بكل سرعة وسهولة.

وبهذه المناسبة أعلن مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان قائلاً:" سعداء بتقديم هذه الخدمة الجديدة والتي تأتي في إطار مواصلة بنك الكويت الوطني لجهوده الحثيثة من أجل تقديم حلول دفع سهلة وسريعة ومبتكرة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على عملائنا الذين نعدهم بالمزيد من الخدمات المصرفية الفريدة والاستثنائية التي تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم نمط حياة متميز".

وأشار العثمان إلى أن خدمة Garmin Pay تناسب محبي الخروج للمهام اليومية من دون الاحتفاظ بالبطاقات البنكية، كما أنها مناسبة تماماً للتسوق وللاستخدام في المشتريات اليومية، حيث أن الخدمة تعمل في جميع الأماكن التي تقبل عمليات الدفع بدون تلامس.

وأضاف العثمان: "نسعى في بنك الكويت الوطني دائماً إلى تقديم الحلول المصرفية المتكاملة والمتطورة للعملاء، حيث نحرص على توسيع باقة المنتجات والخدمات وتوفير حلول دفع سهلة وآمنة، كما نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تطوراً وأماناً، وهو ما يساهم في الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني للقطاع المصرفي محلياً وإقليمياً".

أما السيد أحمد العميري مدير عام شركة "سيز أند دزرتس" الوكيل الحصري لشركة "جارمن" في الكويت فقد أعلن قائلاً: "نحتفل اليوم بإطلاق خدمة الدفع المبتكرة Garmin Pay المميزة للمرة الأولى في الكويت بالشراكة مع البنك الأفضل في الشرق الأوسط وهو البنك الوطني الرائد محلياً وإقليمياً، والجدير بالذكر أن هذه الخدمة ستحدث نقلة نوعية في نمط حياة مستخدميها حيث ستكون الساعة دليل المستخدم في التنقل من خلال الـ GPS ومنبهه لإشعارات الهاتف ورفيقه الرياضي ومحفظته في نفس الوقت."

وأضاف إن شركة "سيز أند دزرتس" الرائدة في مجالها سباقة بتقديم كل جديد لعملائها وللسوق الكويتي بالإضافة إلى أرقى الخدمات وأكثرها تطوراً بمستوى عالمي، وإن إطلاق خدمة Garmin Pay مع شريك متميز كالبنك الوطني إنما يندرج ضمن سياستها المذكورة.

وتابع العميري قائلاً: "إن شراكتنا مع البنك الوطني ليست بجديدة، فثقتهم الدائمة بمنتجاتنا وخدماتنا إنما هي تجديد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد."

ولقد نجح بنك الكويت الوطني على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما سعى باستمرار إلى توفير أحدث المنتجات المصرفية وحلول الدفع الأكثر ابتكاراً لعملائه والتي تتماشى دائماً مع احتياجاتهم المتزايدة والمتغيرة وهو ما ساعده في الحفاظ على موقعه الإقليمي الرائد.