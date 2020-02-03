"زين" الراعي الرئيسي لبطولة الكويت المفتوحة للأندية العربية لهوكي الجليد للمحترفين

الخشتي يتوسط الملا والعجمي خلال افتتاح البطولة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:53 03/02/2020 حدث بتاريخ: 14:53 03/02/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لبطولة الكويت المفتوحة للأندية العربية لهوكي الجليد للمحترفين 2020، والتي تُعقد في صالة التزلج التابعة لنادي الألعاب الشتوية الكويتي الأول من نوعه في المنطقة في الفترة من 2 – 8 فبراير الجاري تحت رعاية معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل انطلاق البطولة الذي شهد الافتتاح الرسمي لصالة التزلج التابعة لنادي الألعاب الشتوية الكويتي الذي يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وذلك بحضور راعي الحفل معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا، ورئيس مجلس إدارة نادي الألعاب الشتوية الكويتي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة فهيد العجمي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، بالإضافة إلى مُمثلي الاتحاد الدولي لهوكي الجليد ووفود المنتخبات المشاركة.

وبينت زين أن رعايتها الرئيسية لهذا الحدث الرياضي الإقليمي أتت انطلاقاً من استراتيجيتها اتجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية بالمحافل المحلية والإقليمية والعالمية.

وتؤمن الشركة بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث الإقليمي، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في الرياضات المائية بمختلف أنواعها.

وتقام بطولة الكويت المفتوحة للأندية العربية لهوكي الجليد للمحترفين 2020 في صالة التزلج التابعة لنادي الألعاب الشتوية الكويتي التي افتتحت مؤخراً وبتواجد مُمثلي الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، والتي تشهد مُشاركة كل من فريق ستارز من دولة الكويت، وفريق جدة من المملكة العربية السعودية، وفريق ذيبس من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق البحرين من مملكة البحرين، وفريق الفراعنة من جمهورية مصر العربية، وفريق سيدر من جمهورية لبنان، هذا بالإضافة إلى إقامة مباراتين تجريبيتين في هوكي الجليد للسيدات بين الكويت ولبنان.