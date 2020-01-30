بنك الكويت الوطني يشارك في المعرض الوظيفي بكلية القانون الكويتية العالمية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:17 30/01/2020 حدث بتاريخ: 11:17 30/01/2020

في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الكويت الوطني للطلاب حديثي التخرج في أولى الخطوات في حياتهم المهنية، شارك الوطني في "معرض الفرص الوظيفية الأول" الذي أقامته كلية القانون الكويتية العالمية يومي 28 و29 يناير الجاري، وذلك بهدف تشجيع الطلبة للانخراط في سوق العمل المهني والتواصل مباشرةً مع أصحاب العمل.

وتأتي مشاركة "الوطني" في معرض كلية القانون الكويتية إيماناً منه بأهمية دعم فئة الشباب من الطلبة وحديثي التخرج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي، حيث يحرص الوطني على المشاركة في الفعاليات التي تدعم الكفاءات الوطنية الواعدة في الكويت.

وقال مدير إدارة التعيينات في بنك الكويت الوطني السيد/ عبد الله الجاسم "إن مشاركة الوطني في هذه الفعالية تأتي في إطار سعيه نحو نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات منهم إلى القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن المعرض يعد بمثابة منصة رائدة لاستقطاب العمالة الوطنية من الشباب الكويتي الطموح.

وأضاف الجاسم أن اختيار الكوادر البشرية لتوظيفها داخل إدارات البنك المختلفة تستند إلى مؤهلات تلك الكوادر وبما يتواءم مع قدراتهم من أجل أن يتضاعف المردود والاستفادة من طاقات تلك المواهب الشابة.

وتشكل مثل هذه المعارض فرصة مهمة بالنسبة للطلبة حديثي التخرج للتعرف والاطلاع على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تعمل على احتضانهم، وتقوم بتطوير مهاراتهم وقدراتهم في الوقت ذاته، كما تمثل أيضاً منصة مهمة لبنك الكويت الوطني للتعرف عن كثب على الكفاءات والمواهب الوطنية التي يسعى لضمها إلى منظومته الاحترافية.

وشهد جناح الوطني في المعرض إقبالاً كبيراً من المشاركين، حيث قام موظفو مجموعة الموارد البشرية في البنك بالرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دوراً كبيرا ومحورياً في تنمية الاقتصاد الكويتي.

ويلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير برامج تدريبية للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل، حيث يعد الوطني من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت دعماً لفئة الشباب.

وتلتقي جهود بنك الكويت الوطني في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية للاستثمار بالكوادر الوطنية وإعداد جيل مصرفي واعد. ويحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنّت تنظيم برامج تدريبية للشباب.