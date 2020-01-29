بنك الكويت الوطني أول من يطلق محلياً خدمة الدفع من خلال الساعة الذكية "فيتبيت" Fitbit®

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:40 29/01/2020 حدث بتاريخ: 13:57 29/01/2020

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم بأن خدمة الدفع من خلال الساعة الذكية "فيتبيت" Fitbit® باتت متوفرة للعملاء، وبذلك يصبح البنك أول من يطلق هذه الخدمة محلياً.

ومن المتعارف عليه أن الساعة الذكية "فيتبيت" تساعد في الحصول على نمط حياة صحي من خلال التشجيع على القيام بالنشاطات الرياضية وتوفير البيانات اللازمة والتي تحفّز على الوصول إلى الأهداف الرياضية.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار حرص الوطني على تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتقدمة وحلول الدفع المتطورة التي تتميز بالسهولة وسرعة الاستخدام، وذلك ضمن سعي البنك إلى تلبية احتياجات عملائه المتنوعة. وإطلاق خدمة الدفع من خلال الساعة الذكية "فيتبيت" يعزز أكثر سعي البنك الدائم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية لعمليات الدفع.

وتوفر هذه الخدمة للعملاء إمكانية الدفع بلمسة واحدة ومن خلال طريقة آمنة عن طريق استخدام الساعة الذكية "فيتبيت" بأنواعها المتعددة وهي Fitbit Iconic وFitbit Versa 2 وFitbit Versa 2 بالنسخة المميزة وFitbit Versa وFitbit Versa بالنسخة المميزة وFitbit Charge 3 بالنسخة المميزة.

وبهذه المناسبة أعلن مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان قائلاً: “نلتزم بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً وذلك لضمان توفير وسائل دفع أكثر سهولة وراحة لعملائنا بما يساهم في تلبية احتياجاتهم المتنوعة الأمر الذي توفره الخدمة الجديدة، لما تقدمه من طريقة آمنة وسريعة لإتمام المدفوعات اليومية".

وأضاف العثمان قائلاً: “بإمكان العملاء إتمام عملية الدفع لمشترياتهم بكل سرعة وسهولة وأمان بمجرد تمرير الساعة على أجهزة نقاط البيع التي تدعم هذه الخدمة وذلك بعد إضافة البطاقات الائتمانية المناسبة إلى محفظة "فيتبيت" عن طريق تطبيق "فيتبيت" الخاص".

وبإمكان عملاء بنك الكويت الوطني الآن ومن خلال الساعة الذكية "فيتبيت" المناسبة، استخدام تطبيق "فيتبيت" المجاني (متوفر عبر أندرويد وiOS) وإضافة 6 بطاقات بحد أقصى إلى محفظة "فيتبيت". فالدفع للمنتجات في المتاجر التي توفر هذه الخدمة لم يكن أكثر سهولة، حيث بإمكان العملاء بكل بساطة الضغط على الزر الأيسر لجهاز التعقب أو الساعة الذكية حتى تظهر البطاقة على الشاشة، ثم يقوم العميل بوضع معصمه بجوار جهاز الدفع حتى يتم عرض التأكيد على شاشة الساعة. وتوفر الساعة الذكية "فيتبيت" معايير دفع متطورة، تتطلب اختيار رقم سري لتفعيل الدفع من خلال الساعة الذكية " فيتبيت".

ويحرص بنك الكويت الوطني بشكل مستمر على تطوير خدمة الوطني عبر الموبايل وذلك لتمكين العملاء من إتمام المعاملات المصرفية بكل سهولة وراحة وفي أي وقت ومنها: فتح الحسابات، طلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية وزيادة الحد الائتماني للبطاقة، خدمات دفع متطورة مثل خدمة المدفوعات الإلكترونية للتسوق والدفع عبر الإنترنت لجهات متعددة وخدمة الوطني للدفع السريع لاستلام الأموال بسرعة، إدارة الحسابات والبطاقات أثناء السفر، الاطلاع على نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، تفعيل الحسابات المجمدة، إنشاء استقطاع شهري، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت والخارج، فضلاً عن تقديم طلب كشف حساب ودفتر شيكات وغيرها من المزايا التي تجعل برنامج الوطني عبر الموبايل خير صديق داخل الكويت وأثناء السفر.

يذكر أن مجلة "جلوبل فاينانس" العالمية منحت بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وجائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت للعام 2019.