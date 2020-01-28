بنك الكويت الوطني يفوز بجائزة التميز في برامج المسؤولية الاجتماعية وأفضل بنك في خدمة العملاء

لقطة تجمع محمد العثمان ومنال المطر وغدير العوضي وعبدالمحسن الرشيد وتامر علام أثناء استلام الجائز

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:07 28/01/2020 حدث بتاريخ: 13:07 28/01/2020

فاز بنك الكويت الوطني بجائزتي التميز في برامج المسؤولية الاجتماعية وأفضل بنك في خدمة العملاء المقدمة من جمعية العلاقات العامة الكويتية، وذلك في حفلها السنوي لجوائز العلاقات العامة وخدمة العملاء الذي نظمته مؤخراً تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير عسيري ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله في مركز الشيخ جابر الحمد الثقافي.

وفي هذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان "إن اختيار بنك الكويت الوطني لهاتين الجائزتين هو تأكيد جديد على المكانة الريادية التي يحتفظ بها في السوق كأكبر وأعرق مؤسسة مالية في الكويت، وهو ما يعكس حرص البنك على إطلاق العديد من الخدمات والمبادرات والمنتجات لخدمة عملائه ومجتمعه على حد سواء.

واعتبر العثمان أن جائزة التميز في خدمة العملاء تعكس حرص البنك على أن يتخطى توقعات عملائه من خلال قدراته التنافسية الفائقة ليس فقط على صعيد المنتجات المصرفية وجودة الخدمة التي لطالما تميزنا بها، وإنما أيضاً من خلال مواكبة المتطلبات العصرية وما تفرضه من انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب تعزيز الخدمات الرقمية.

أضاف العثمان أن جائزة جمعية العلاقات العامة تكتسب أهمية متزايدة بفضل التزامها بمعايير الاحتراف والمهنية حيث يشارك في تقييمها خبراء عالميين. وتعتبر مثل هذه الجوائز دافعاً حقيقياً للشركات والمؤسسات من أجل مواصلة تقدمها في مجالات تميزها والمحافظة على ريادتها والبقاء في دائرة التنافس والريادة.

وبدورها قالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر "إن بنك الكويت الوطني يفخر بسجله الحافل بالمبادرات الاجتماعية، وتأتي هذه الجائزة اليوم لتعطينا دافعاً آخر لمواصلة رسالتنا وجهودنا من أجل تعزيز وتطوير هذه المبادرات لخدمة جميع شرائح المجتمع".

ولفتت المطر إلى أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام إطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت وذلك في إطار سعيه إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشياً مع خطة التنمية الوطنية.

وأشارت المطر إلى أن بنك الكويت الوطني قد نجح في تحقيق نتائج مذهلة فيما يتعلق بجهوده تجاه تحقيق الاستدامة في العديد من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي غطت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية وخلافها.

ويذكر أن هذه الجائزة تنظمها جمعية العلاقات العامة الكويتية، وقد خصصت لإبراز الجهود المميزة في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في القطاعين العام والخاص على مستوى الكويت فضلا عن مصاحبة الجائزة لمعرض ومجموعة من ورش العمل التي تستهدف موظفي قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء في الوزارات والهيئات.