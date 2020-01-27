"زين" تحصد النصيب الأكبر في حفل جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 16:42 27/01/2020 حدث بتاريخ: 16:42 27/01/2020

حصدت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت ثلاث جوائز في قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء عن العام 2019، وذلك على هامش الحفل الختامي لجائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء التي نظّمتها جمعية العلاقات العامة الكويتية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل توزيع الجوائز قد شهد حضور ممثل سمو أمير البلاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، ومعالي رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، ورئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله، والذين قاموا بتكريم زين على دورها الرائد في قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء ممثلةً بالمدير التنفيذي لقطاع رعاية العملاء رائد الثاقب، ومدير إدارة العلاقات الإعلامية عالية العوضي، ومدير إدارة الاستدامة هيا المانع.

وحصدت زين النصيب الأكبر من الجوائز خلال الحفل، حيث فازت الشركة بجائزة التميّز في خدمة العملاء على مستوى قطاع الاتصالات لتسليط الضوء على تميّز جهودها في تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء لقاعدة عملائها الأكبر في الكويت، كما فازت بجائزة التميّز في برامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى قطاع الاتصالات لتسليط الضوء على تميّز حملاتها الاجتماعية والإنسانية والخيرية في إطار استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على مدار العام، هذا إلى جانب حصولها على جائزة التميّز في حسابات التواصل الاجتماعي (تطبيق إنستغرام) على مستوى قطاع الاتصالات لتسليط الضوء على تميّز جهودها الإبداعية في التفاعل مع عملائها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت الشركة أن جمعية العلاقات العامة الكويتية قد خصصت هذه الجائزة لإبراز جهود الشركات والمؤسسات المميزة في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في القطاعين العام والخاص على مستوى دولة الكويت، هذا بالإضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل التي استهدفت موظفي قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء في الوزرات والهيئات والشركات الخاصة وغيرها.

وأضافت زين أن لجنة التحكيم التي قامت باختيار الفائزين تكوّنت من مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء، حيث قاموا بتقييم مجموعة من الشركات الرائدة في الكويت استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، والتي تضمّنت التركيز على خدمة العميل وتلبية رغباته والمشاركات الاجتماعية الفاعلة وتميّز النشاط الإعلامي وغيرها من المعايير.

يُذكر أن زين قد حصدت في شهر ديسمبر الماضي أربع جوائز ضمن جائزة الإبداع الإعلاني بنسختها السابعة على هامش فعاليات الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي، والتي شملت جائزة فئة الإعلان التلفزيوني عن إعلانها لشهر رمضان المُبارك "الدين تمام الأخلاق"، وجائزة فئة الإخراج عن إعلانها لعيد الفطر المُبارك "يا ماطور"، وجائزة فئة الإبداع عن العمل الوطني لاحتفالات العيد الوطني "الزين يحلالك حلو"، هذا بالإضافة إلى جائزة فئة التميز في خدمة العملاء التي قدّمتها للرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي.

وأكدت زين أن حصولها على ثلاث جوائز ضمن جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء جاء ليُسلّط الضوء على اهتمامها بمجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء والتسويق، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة، حيث تؤمن الشركة بأهمية التواصل مع المجتمع من خلال الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع.

والجدير بذكره أنه في السنوات الأخيرة باتت أساليب العلاقات العامة بحاجة إلى مواكبة كافة المستحدثات العالمية في قطاع التواصل والإعلام الاجتماعي، وذلك للحاق بركب التطور الكبير الذي طرأ مؤخراً على عالم الإعلام الجديد، ولهذا فإن حرص زين على المشاركة في هذه الفعاليات يؤكد سعيها المتواصل في هذا المجال الحيوي، وبالتالي إبراز دورها الفعال في قطاع العلاقات العامة والإعلام.