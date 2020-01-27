بيتك: 251 مليون دينار أرباح صافية في 2019 بنمو 10.4 بالمئة

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:02 27/01/2020 حدث بتاريخ: 15:19 27/01/2020

اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تحقيق 251 مليون دينار كويتي (نحو 826.3 مليون دولار امريكي) ارباحا صافية في 2019 بربحية للسهم الواحد بلغت 36.45 فلس بنسبة نمو قدرها 10.4 في المئة مقارنة بعام 2018.

وقال رئيس مجلس ادارة (بيتك) حمد المرزوق في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان ايرادات التمويل في 2019 بلغت 931.6 مليون دينار (نحو ثلاثة مليارات دولار) بنسبة نمو قدرها 8.1 في المئة مقارنة بعام 2018.

واضاف المرزوق ان ايرادات التشغيل ارتفعت بنهاية 2019 بقيمة 510.1 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) بنسبة نمو قدرها 12.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وذكر ان نسبة النمو بإجمالي الموجودات خلال 2019 بلغت 9.1 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 19.3 مليار دينار (نحو 63.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 1.6 مليار دينار (نحو 5.2 مليار دولار) مقارنة بعام 2018.

واوضح ان حقوق المساهمين في 2019 بلغت ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 166 مليون دينار (546.5 مليون دينار) وبنسبة نمو 8.8 في المئة مقارنة مع عام 2018.

واشار الى ارتفاع رصيد الاستثمار في الصكوك لنحو 2.27 مليار دينار (نحو 7.4 مليار دولار) بزيادة قدرها 713 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) وبنسبة زيادة 6ر45 في المئة عن نهاية العام السابق.

وافاد ان حسابات المودعين ارتفعت الى 13.5 مليار دينار (نحو 44.4 مليار دولار) بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار (نحو 5.5 مليار دولار) وبنسبة زيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بعام 2018.