"زين" الراعي الرسمي لمهرجان فبراير الكويت 2020

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:21 26/01/2020 حدث بتاريخ: 15:29 26/01/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرسمية لمهرجان فبراير الكويت 2020، والذي تُنظّمه شركة روتانا في شهر فبراير الجاري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي احتفالاً بالأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها المُستمرة لهذا المهرجان الوطني تأتي انطلاقاً من التزامها بالتواجد الرئيسي والفعّال في مُختلف الفعاليات والأنشطة التي تُصاحب المُناسبات الوطنية في شهر فبراير من كل عام، حيث تحرص زين على مُشاركة الشعب الكويتي فرحة وبهجة الأعياد الوطنية من خلال دعمها للفعاليات التي تعكس حُب الكويتيين لوطنهم في هذه المناسبة الغالية.

وأوضحت زين أن حفلات مهرجان فبراير الكويت 2020 لهذا العام ستشمل حفل الفنان محمد عبده يوم الخميس 6 فبراير، وحفل الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة نصري يوم الجمعة 7 فبراير، وحفل الفنان حسين الجسمي والفنانة بلقيس يوم الخميس 13 فبراير، وحفل الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف يوم الجمعة 14 فبراير، وحفل الفنان عبدالله الرويشد والفنانة أنغام يوم الخميس 20 فبراير، وحفل الفنان راشد الماجد والفنان نبيل شعيل يوم الجمعة 21 فبراير.

ونوهت الشركة أن رعايتها تُرسّخ من جهودها الحثيثة في تحقيق المشاركة الفاعلة للمجتمع، حيث تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فهي حريصة على الدعم المتواصل والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، وذلك لحرصها الشديد على تأسيس كيان مُلتزم بمعايير الشراكة الحقيقية.

وأكدت زين على حرصها مشاركة الشعب الكويتي احتفالاته وأفراحه في هذه الأجواء الوطنية، مشيرة إلى أنها تضع بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني في الفترة المقبلة، وتأتي رعايتها الرسمية لهذا المهرجان من منطلق إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته الوطنية.