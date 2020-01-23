بنك الكويت الوطني يدعم برنامج "تمكّن" لتدريب الجامعيين الكويتيين وتأهيلهم إلى سوق العمل

مساعد مدير عام العلاقات العامة والتواصل في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:50 23/01/2020 حدث بتاريخ: 13:50 23/01/2020

يقدم بنك الكويت الوطني دعمه لبرنامج "تمكّن" لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة "Creative Confidence". ويشارك البنك الوطني في هذا البرنامج كداعم استراتيجي حيث يقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة.

وبإمكان الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج ، تقديم طلب المشاركة من خلال هذا الرابط: www.creativeconfididence.co/tamakan.

ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 10 فبراير ولغاية 20 أبريل 2020 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك. ويتطلب هذا البرنامج التزامًا كاملاً من المتدربين فهو بمثابة تجربة وظيفية بدوام كامل.

وفي تعليقها بهذه المناسبة، أكدت مساعد مدير عام العلاقات العامة والتواصل في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر أن برنامج "تمكّن" يمثل فرصة استثنائية للكويتيين الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة في هذه المرحلة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة الغنية بالتجارب والتحديات التي يتطلب منهم اجتيازها ليتحولوا إلى قوى عاملة حقيقية.

كما لفتت المطر إلى أن القيمة المضافة الحقيقية لهذا البرنامج ستنعكس نتائجها مباشرة على سوق العمل باعتباره يوفر قوى عاملة كفوءة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال.

وأضافت المطر أن البرنامج تم إعداده لاستيعاب 30 متدرباً. وتكفل بنك الكويت الوطني بدعمه انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت والتزامه بتبني مثل هذه البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم. وتؤكد مشاركة البنك على تقديم فرص فريدة واستثنائية لكفاءاتنا الوطنية.

كما اعتبرت المطر أن هذا البرنامج يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليكتسبوا الخبرات اللازمة وليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.

وبدورها، قالت سمية محمد الجاسم، مؤسس Creative Confidence ، إننا في Creative Confidence نفخر بمشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج "تمكّن"، وندعو الجامعيين حديثي التخرج إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية التي نقدمها بالتعاون مع أعرق مؤسسة مالية في الكويت لما لذلك من قيمة تدريبية مضافة سيوفرها للمشاركين.

ولفتت الجاسم إلى أن برنامج تمكّن يعتبر تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب الذين بمعظمهم يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة والخبرة. وتكتسب هذه الفرصة أهميتها باعتبارها جسر عبور إلى قوى عاملة حقيقية.

وتعتبر Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ويشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب و تقديم الأعمال وتحدياتها وصولاً إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما وان برنامج تمكَّن يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب و فرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول. ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية لاسيما انه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المريد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.