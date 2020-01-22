"زين" تُطلق جهاز Zain 5G HUB الجديد حصرياً بدعم من HTC

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:47 22/01/2020 حدث بتاريخ: 15:48 22/01/2020

أطلقت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت جهاز Zain 5G HUB الجديد كُلّياً حصرياً لعملائها من ذوي الدفع الآجل لباقات الجيل الخامس، وهو الجهاز الذي يجمع أربعة أجهزة ذكية في جهاز واحد بدعم من شركة HTC العالمية، وذلك على أقوى شبكة 5G في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تحرص دائماً على تقديم أحدث وأفضل ما توصلت إليه ابتكارات التكنولوجيا حول العالم بشكل حصري لقاعدة عملائها التي تُعتبر الأكبر في الكويت، حيث يأتي جهاز Zain 5G HUB الجديد ليجمع ما بين جهاز Hotspot وRouter يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G الثورية لعدد يصل إلى 20 مُستخدم في آن واحد، وجهاز ترفيه ذكي للألعاب الإلكترونية ومشاهدة المحتوى الترفيهي بدقة 4K، وبطارية مُتنقلة لشحن الأجهزة الذكية، وذلك في جهاز ذكي متنقل واحد.

وأوضحت زين أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الحصول على جهاز Zain 5G HUB الجديد الآن ضمن مجموعة متنوعة من الباقات المرنة، وذلك ابتداءً من 20 د.ك شهرياً فقط مع إنترنت الجيل الخامس 5G بسعة 500 جيجابايت (التزام لمدة 36 شهراً) و27 د.ك شهرياً فقط مع إنترنت الجيل الخامس 5G بسعة 500 جيجابايت (التزام لمدة 24 شهراً)، حيث تحرص الشركة على توفير العديد من الخيارات لعملائها بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.

وبينت الشركة أن العميل سيحصل أيضاً على مجموعة من الاشتراكات المجانية لمدة شهرين من شركاء زين من مقدّمي خدمات المحتوى الترفيهي الرائدين عالمياً، والتي تشمل Amazon Prime وWavo لمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات العالمية والمحلية، وأنغامي للاستماع إلى أحدث الأغاني ومقاطع الموسيقى من أشهر الفنانين العرب والعالميين، كما يحصل العميل على عدد من الاكسسوارات والملحقات مجاناً مع الجهاز، والتي تتضمن موزّع Type-C وجهاز تحكم يعمل بالبلوتوث ووحدة التحكم اللاسلكية DUALSHOCK™4، وذاكرة تخزين خارجية بسعة 32 جيجابايت.

ويقدّم جهاز Zain 5G HUB الجديد من شركة HTC العالمية مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، حيث يدعم الجهاز شبكة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، ويمكن لـ 20 مستخدم الاتصال به في آن واحد للاستمتاع بالسرعات الفائقة التي تقدمها هذه التكنولوجيا الثورية، كما يعمل بنظام تشغيل ANDROID™ 9 PIE الجديد على معالج Qualcomm ® Snapdragon™ 855، مما يمنح المستخدم تجربة ترفيه للألعاب الإلكترونية ومشاهدة المحتوى الترفيهي بجودة 4K عند إيصالها بالشاشات الخارجية، ويدعم الجهاز أحدث تقنيات الاتصال مثل Bluetooth™ 5.0 وWi-Fi 6.

ويتميز الجهاز أيضاً ببطارية داخلية كبيرة بحجم 7,660 مللي أمبير لتشغيل الجهاز وشحن الأجهزة الخارجية عند الحاجة، وشاشة لمس بقياس 5 إنش، وسماعات ثنائية داخلية مع ميكروفون لاستقبال الأوامر الصوتية، هذا بالإضافة إلى عدد من المنافذ الحديثة للاتصالات ونقل المعلومات.

وأشارت زين إلى أنها تسعى جدياً إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث المنتجات والخدمات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلولاً عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.