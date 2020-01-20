"زين".. وشراكة مُستمرة مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة

مسؤولو زين وبنك الطعام خلال تجهيز احتياجات الشتاء

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:10 20/01/2020 حدث بتاريخ: 12:10 20/01/2020

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استمرارها بدعم الجهود الإنسانية التي يبذلها البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية المُمتدة مع البنك لدعم مختلف الحملات الإغاثية التي ينظّمها داخل وخارج دولة الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها أتى انطلاقاً من حرصها على تحقيق استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه المشاريع الخيرية والإنسانية المختلفة، وذلك عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الخيرية والإنسانية على مدار العام وفي مقدمتها البنك الكويتي للطعام والإغاثة، حيث ستظل الشركة مُلتزمة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها كيان اقتصادي مؤثر في الدولة.

وأوضحت زين أنها قامت مؤخراً بتخصيص كامل ريع وقفها الخيري لهذا العام لصالح حملات وجهود بنك الطعام الكويتي داخل وخارج دولة الكويت، والتي تضمّنت توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لموسم الشتاء على المحتاجين والأسر المتعففة وغيرهم، وهو الأمر الذي دعا الأمانة العامة للأوقاف لتكريم زين على هذه البادرة الشهر الماضي.

وعبّرت زين عن فخرها بهذا التكريم من قبل الأمانة العامة للأوقاف، والذي يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية، سواء بدعمها المباشر أو من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المختلفة، حيث تعتبر الشركة مسؤولياتها الاجتماعية أحد الروافد الأساسية لتحقيق النجاح المستمر لعملياتها، وتحرص على تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق استخدام قُدراتها التكنولوجية التي تمتلكها والتي أهّلتها لتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع الخاص الكويتي.

الجدير بذكره أن الأمانة العامة للأوقاف قامت في العام 2018 بتكريم زين على كونها من أوائل الشركات الكويتية التي بادرت بتخصيص وقف خيري لدى الأمانة العامة للأوقاف بمبلغ مليون دينار كويتي منذ العام 1996 وبتوصية من مجلس الإدارة، حيث يُصرف ريعه السنوي على برامج خيرية مُختلفة كُل عام، وتم تخصيص كامل ريع العام الماضي لصالح الجهود الخيرية التي يقوم بها بنك الطعام الكويتي داخل وخارج الكويت، والتي تشمل توزيع الوجبات الغذائية وموائد إفطار الصائم والسلال الغذائية، بالإضافة إلى الحملات الإغاثية والإنسانية التي يتبنّاها البنك على مدار العام.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة لتعزيز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة، فالشركة تفخر بالرصيد الزاخر من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تدعمها، وذلك عن طريق الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع العديد من الجهات التي تتبنّى مختلف الأعمال الإنسانية من المؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية والمنظمات العالمية وغيرها.