"زين" الشريك الاستراتيجي لمعرض الكويت للسيارات في مول 360

العبدالله والخرافي يتوسطان عدد من السفراء والدبلوماسيين خلال افتتاح المعرض

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:44 19/01/2020 حدث بتاريخ: 12:09 19/01/2020

شاركت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بافتتاح النسخة التاسعة من معرض الكويت للسيارات 2020، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية لفعاليات الحدث الأكبر من نوعه في الكويت الذي يوفّر منصّة مُتكاملة لوكالات السيارات والمركبات والدراجات النارية، ويستمر خلال الفترة من 16 – 25 يناير في مول 360 تحت رعاية معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل افتتاح المعرض قد شهد حضور معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، ومجموعة كبيرة من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وبينت زين أن شراكتها الاستراتيجية لهذا المعرض تأتي تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تسعى من خلالها كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي على دعم مُختلف المبادرات والجهود المُبتكرة بما يُسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، خاصةً وأن المعرض يوفّر المساحة الأكبر من نوعها لعشّاق السيارات والمهتمين بالمركبات والدراجات النارية للتعرف على أحدث وآخر ما توصل إليه أكبر صُنّاع المركبات من الشركات العالمية والعروض الحصرية التي توفرها الوكالات المحلية.

وأضافت الشركة أنها تتواجد في المعرض من خلال جناحها الخاص على مدار فترة تنظيمه في مول 360 ولمدة عشرة أيام متواصلة، والذي تقوم من خلاله بتوفير عروضها الحصرية لزوار المعرض على مجموعة من أحدث خدماتها ومُنتجاتها، بالإضافة إلى توفير فرصة للمشاركة في السحب الأسبوعي على حملتها الجديدة "سجل مع زين" مجاناً عبر جناح الشركة في المعرض.

وذكرت زين أن معرض الكويت للسيارات 2020 يُعتبر الحدث الأكبر من نوعه على مستوى دولة الكويت، خاصةً ومع النجاح الكبير الذي حققه في المواسم الثمان الماضية، والتي شهدت عرض أكثر من 150 سيارة من أكبر الشركات العالمية، وتوفير العروض الحصرية من الوكالات المحلية، والكشف عن 24 سيارة جديدة خلال المعرض بعضها للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وزيارة أكثر من 312 ألف زائر خلال الموسم السابق لوحده، وغيرها الكثير.

وأكدت الشركة أنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدفع من الحركة الاقتصادية في الدولة، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت مُشاركتها لتؤكّد على اهتمامها والتزامها بتطوير الأعمال الإبداعية المختلفة في المجتمع الكويتي المليء بأصحاب المواهب من الشغوفين والمبدعين الذين يملكون أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.

ودائماً ما تحرص زين على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد المحلّي، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.