"زين درون" تحصل على الأيزو "ISO 9001 : 2015" في إدارة الجودة

الرئيس التنفيذي لشركة زين درون عبد العزيز جواد

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:10 13/01/2020 حدث بتاريخ: 17:16 13/01/2020

أعلنت مجموعة زين أنّ شركتها التابعة شركة زين درون حصلت على شهادة الأيزو العالمية للتميّز في نظام إدارة الجودة (QMS) ISO 9001:2015 ، لتكون أوّل مزوّد لخدمات الطائرات بدون طيار يحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الخطوة ستجعلها من الشركات المعتمدة، والمعترف بها دوليا في مجال الطائرات بدون طيار، إذ أن شهادة الأيزو العالمية ISO 9001)) تحدد متطلّبات معيار نظام إدارة الجودة (QMS) الذي توصّلت إليه المؤسسات لإثبات القدرة على توفير الخدمات التي تلبّي بدورها متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية، فضلاً عن خلق كفاءات تشغيلية من خلال تنظيم وتبسيط الأعمال.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تقدم ضمانات للأطراف الخارجية بأنّ "زين درون" تتبّع نهجا يختص بمعايير تقديم الخدمات، وتقييم المخاطر، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق إدارة الجودة الفعّالة ضمن أعمال المؤسسة، كما يساعد المعيار المعترف به دوليًا المؤسسات على تطبيق نهج محوره العملاء، وعلى تحسين العمليات الجارية لتحقيق الكفاءة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين درون عبد العزيز جواد " تعتبر شهادة ISO 9001:2015 الخطوة التالية في أن تقدم الشركة نفسها كمزود رائد لخدمات الطائرات بدون طيار في أسواق الشرق الأوسط، كما تؤكد هذه الخطوة لشركائنا أنّنا نحرص تماما على المحافظة على معايير الجودة في أعمالنا".

وأضاف جواد قائلا " بالنسبة إلى شركائنا الدوليين فإنّها توفّر معيارا خاصا بمستوى النهج العملي الذي يركّز على العملاء، والذي يجب الحفاظ عليه كي نكون من الشركات الرائدة في مجال الطائرات بدون طيار".

وكانت مجموعة زين أعلنت عن إطلاق خدمة زين درون في الكويت أكتوبر 2018، مع خطّة لتوسيع أعمالها لتشمل بقية الأسواق في المنطقة، ومنذ تلك المرحلة، أعلنت شركة زين درون عن العديد من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، تعمل زين درون على تقديم خدمات مبتكرة وحلول مميزة في مختلف المجالات والصناعات بهدف تسريع النمو ومساعدة المؤسسات على الاستفادة من إنترنت الأشياء (IoT) بطريقة فعالة وأكثر أمانًا، كما تعزّز حلول الطائرات بدون طيار الكفاءة بحيث توّفر حلولًا متخصّصة حسب الطلب مع توفير أنظمة فنية وبيانات تحليلية متقدّمة لصالح الحكومات والشركات.

ومن بين الخدمات المبتكرة التي تقدمها "زين درون"، جمع بيانات الصور المتعلّقة بتطور الأعمال والمشاريع من خلال تحليل الصور والبيانات وتقييم مدى توافقها مع التصميمات الأصلية وأتمتة ودعم عمليات إدارة الأصول آليا، علاوة على ذلك، تدعم خدمات زين درون الطلب المتزايد على استبدال عمليات الفحص الاعتيادية بعمليات فحص رقمية، ممّا يؤدي إلى سرعة إنجاز المهام وتقليل التكاليف والخطأ البشري دون الحاجة لوقف أعمال التشغيل وعمليات الإنتاج.