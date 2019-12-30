"زين" ترعى معرض التصميم الهندسي السابع والثلاثون

الفارس تُكرّم الروضان على رعاية زين بحضور الكندري والأنصاري وبورسلي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:49 30/12/2019 حدث بتاريخ: 11:49 30/12/2019

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لمعرض التصميم الهندسي السابع والثلاثون وجائزة زين السنوية للابتكار والتميز لطلبة كلية الهندسة والبترول، وهو المعرض الذي نظّمته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بدعم رسمي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل افتتاح المعرض، والذي شهد حضور مُمثّل راعي الحفل معالي نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ومعالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس، ومدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د. رائد بورسلي، وعدد كبير من قياديي الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات والمشاركين في المعرض.

وبينت زين أن رعايتها للمعرض والجائزة السنوية أتت من منطلق التزامها بدعم وتشجيع مختلف الأنشطة والجهود التعليمية والطلابية في الكويت، وذلك تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه تنمية قطاع التعليم، حيث تضع زين دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة.

وأوضحت الشركة أن معرض التصميم الهندسي السابع والثلاثون يُعتبر أكبر معرض مُختص بالتصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول منذ إنشاء الكلية في عام 1975، حيث شارك فيه 107 مشاريع من جميع الأقسام العلمية في الكلية، وبتواجد 440 طالباً وطالبة، والذين استعرضوا من خلاله مشاريعهم بصورتها النهائية أمام الرعاة والزائرين، كما تقوم جائزة زين السنوية للابتكار والتميز بتسليط الضوء على المشاريع الطلابية الأكثر تميزاً وابتكاراً عاماً بعد عام، وذلك وفق مجموعة من المعايير التي تضعها وتُشرف عليها كلية الهندسة والبترول.

وأكدت زين أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تُعزز من تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، سواءً المؤسسات التعليمية أو الأندية والاتحادات الطلابية، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.