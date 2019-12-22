بطولة العالم للشباب لكرة الماء تُكرّم "زين" على رعايتها الرسمية

الشيخ خالد البدر الصباح مُكرّماً زين على دعمها للبطولة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 12:37 22/12/2019 حدث بتاريخ: 12:37 22/12/2019

اختتمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رعايتها الرسمية لبطولة العالم للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة الماء، والتي استضافتها دولة الكويت بتنظيم الاتحاد الكويتي للسباحة والهيئة العامة للرياضة وبإشراف رسمي من الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) في مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي للألعاب المائية في نادي النصر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل الختام الذي أقيم في مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي للألعاب المائية بحضور رئيس الاتحادين الآسيوي والكويتي للسباحة الشيخ خالد البدر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا، ورئيس وأعضاء الاتحادين الدولي والكويتي لكرة الماء، إلى جانب وفود المنتخبات المشاركة.

وبينت زين أن رعايتها الرسمية لهذا الحدث الرياضي الدولي أتت انطلاقاً من استراتيجيتها اتجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية بالمحافل المحلية والإقليمية والعالمية.

وقامت الشركة بتوفير تغطية مجانية لإنترنت الجيل الخامس 5G داخل مجمع سمو الشيخ ناصر المحمد الأولمبي طوال فترة البطولة، بحيث استفاد منها المشاركين الشباب وأولياء أمورهم والوفود المصاحبة للمنتخبات المُشاركة ولجان التنظيم والجماهير الحاضرة، فقد حرصت زين على تقديم خدماتها الأحدث والأكثر تطوراً لخدمة ضيوف الكويت والمُساهمة في إظهار هذه البطولة الدولية بالشكل الذي يليق بمكانة الكويت في المجتمع الرياضي الدولي.

وتؤمن زين بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث الدولي، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، ومنهم الكثير في الرياضات المائية بمختلف أنواعها.

واستضافت دولة الكويت بطولة العالم للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة الماء بتنظيم الاتحاد الكويتي للسباحة والهيئة العامة للرياضة وبإشراف رسمي من الاتحاد الدولي للسباحة (FINA)، وشهدت البطولة مُشاركة 830 لاعباً وإدارياً، وحضور 280 مرافقاً من مشجعي المنتخبات وأولياء الأمور، وانتهت بتتويج منتخب اليونان بلقب المركز الأول.

وشهدت البطولة مُشاركة 20 مُنتخباً هي الكويت وصربيا وكرواتيا ومونتينيغرو والمجر وإسبانيا وإيطاليا واليونان وروسيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأستراليا ونيوزلندا ومصر وجنوب أفريقيا واليابان والصين وإيران وأوزبكستان.