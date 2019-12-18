المخيزيم :2.3 مليون دينار صافي أرباح " اركان الكويت " في 2019

نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 20:35 18/12/2019 حدث بتاريخ: 20:56 18/12/2019

اكد رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية، فهد المخيزيم ان الشركة اتجهت للاستثمار في قطاعات عقارية جديدة من اهمها القطاع الصناعي والتجاري، لافتا الى ان الشركة تمضي قدما في سياساتها الرامية إلى البحث عن فرص الإستثمار التي تسهم في تحقيق عوائد مجزية في المستقبل وذلك في اطار استراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها ، والتي تجلت بوضوح من خلال الاستثمار في عدد من العقارات المدرة للدخل في مواقع مختارة مميزة

وقال المخيزيم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019 والتي عقدت صباح امس بنسبة 69% في المئة ان الاداء المتميز لشركة اركان الكويت والنجاح الواضح لسياساتها الإستثمارية التى أتت ثمارها بشكل ملموس بسبب استناد الشركة على أرضية مالية صلبة إنعكست بشكل إيجابي على ثبات حقوق المساهمين حيث بلغت 35.3 مليون دينار مع إستمرارية توزيع الارباح النقدية على المساهمين بشكل سنوي.

وحول استراتيجية الشركة، بين نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت أن مجلس الادارة اعتمد سياسة واضحة تهدف الى حماية حقوق المساهمين، وتعزيز المركز المالي للشركة، من خلال التركيز على تنويع محفظتها الاستثمارية ، بهدف تحسين العوائد التشغيلية والتركيز على الاستثمارات المأمونة البعيدة عن المخاطر للحصول على عوائد ثابتة ومستمرة للمساهم.

وعن تفاصيل صفقات الاستحواذ زاد التركيت بأن الشركة نجحت في اطار استراتيجيها القائمة على تنويع محفظتها العقارية حيث زادت اصول الشركة للسنة المالية المنتهية 31 اكتوبر 2019 بنسبة 20 % عن السنة المالية المنتهية 31 اكتوبر 2018.

حيث قامت الشركة بالإستحواذ على عقارين صناعيين مديرين للدخل بعائد متوسط 11.23 % ، لافتا الى ان الشركة نجحت ايضا في الدخول في صفقة شراء عقار تجاري مدر للدخل في المملكة المتحدة مع مجموعة من الشركاء ومؤجر حالياً لشركة متخصصة في قطاع التجزئة وتبلغ القيمة الاجمالية للصفقة ما يقارب من 44.5 مليون جنية استرليني وتقدر قيمة مساهمة شركة اركان الكويت العقارية مبلغ 2.5 مليون جنية استرليني وبعائد (9% ) في المئة.

بالاضافة الى التوصل لإتفاق مبدئي لشراء 4 عقارات صناعية (حق انتفاع) مدرة للدخل في منطقة الشويخ الصناعية بمساحة 2047 متر مربع بقيمة 6.5 مليون دينار كويتي وبعائد متوسط 10%.وكذلك تم التوصل الى عقد مبدئي لشراء مجمع تجاري في منطقة خيطان على مساحة الف متر مربع بقيمة 6.16 مليون دينار كويتي وبعائد فعلي 8.4 % ،

وقد تم التوصل ايضاً لاتفاق لشراء 4 عقارات استثمارية مدرة للدخل بقيمة اجمالية 5.85 مليون دينار بعائد سنوي(8.12 %) في المئة حيث أن تم تسجيل 3 عقارات من اصل 4 خلال سنة 2019 ، وهذه الصفقات جاءت نتيجة خطة مدروسة وبرنامج متكامل للاستحواذ على عدة عقارات الاستثمارية المدرة للدخل، بما ينسجم مع التطورات الراهنة لسوق العقار الكويتي ويتماشي مع طموحات المساهمين.

هذا وقد أفصح التركيت عن فوز الشركة بمناقصة مؤسسة الموانئ الكويتية بتقييم مرافقها ومناطقها التخزينية الخارجية وموانئها (ميناء الشويخ ، ميناء الدوحة ، ميناء الشعيبة) والتي تعد بمنزلة خطوة فاعلة ضمن استراتيجية الشركة، حيث ان الشركة تنافس حاليا على عدد من المناقصات الجديدة المطروحة من قبل إدارة أملاك الدولة، معرباً عن أمله في أن تنعكس السياسة الجديدة للشركة على المساهمين وعلى شركة أركان الكويت العقارية بشكل عام.

وأضاف التركيت إن شركة أركان الكويت العقارية سوف تستمر في تطوير البنية التحتية الخاصة بها لتواكب التطور في الخدمات العقارية في إدارة الاستثمار لديها حيث قامت الإدارة بتوسيع نطاق التقنيات والعمليات الإلكترونية المستخدمة لتشمل جميع إدارات الشركة، بالإضافة الى التطوير والتنوع في المحافظ العقارية من ضمن قائمة أولوياتنا خلال السنوات المقبلة مما يعزز مكانة الشركة إلى مرتبة متقدمة مقارنة بمنافسيها ويضمن رضا عملائنا وسهولة التواصل معهم.

وقد صادقت الجمعية العمومية لشركة اركان علي كافة بنود جدول اعمال اجنماع الجمعية العامة في مقدمتها الموافقة على توزيع 8 في المئة ارباح نقدية باجمالي مليوني دينار تقريبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم .

ووافقت العمومية على تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وهيئة الرقابة و الحوكمة والاستقطاع للاحتياطي الاجباري بنسبة 10% بمبلغ 248 الف دينار وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع اسهم الشركة (اسهم الخزانة) بما لايتجاوز 10% واخلاء طرف اعطاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القاننونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2019 .